中國頒布條例加強對稀土資源的管控

中國宣佈加強對稀土這一戰略資源的管控。周六公佈的《稀土管理條例》規定稀土資源屬於國家所有，要求建立產品追溯制度，嚴格流通管理。這一宣佈恰逢歐盟宣佈對中國電動汽車加徵臨時關稅之際。

（德國之聲中文網）中國政府周六（6月29日）發布了旨在以國家安全為名義保護中國稀土儲量的規定，以此加強國家對戰略資源的管控。

據新華社報導，中國國務院總理李強簽署國務院令，公佈《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。

《條例》對稀土的開采、加工和流通做出限制規定。

稀土是包括鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔在內的17種金屬化學元素的合稱。稀土應用廣泛，從智慧型手機到電腦零組件，從半導體到電動汽車，很多行業的生產過程都離不開稀土。

中國是全球最大的稀土加工國。

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中國國務院周六公佈的《稀土管理條例》明確規定，「稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵佔或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開采」。

《條例》要求完善稀土全產業鏈監管體系。「規定對稀土開采和稀土冶煉分離實行總量調控，並改善動態管理。進一步規範稀土綜合利用，建立產品追溯制度，嚴格流通管理」。

路透社指出，中國宣佈加強對稀土資源的管理恰逢歐盟宣佈對中國電動汽車加徵臨時關稅之際。

歐盟方面經調查發現，中國電動車接受不公平的國家補貼造成價格扭曲。向中國的電動汽車加徵關稅以防止大量廉價的中國電動車泛濫歐洲市場，傷害歐洲本土的汽車工業。

美國已先於歐洲，在今年5月就宣佈對中國電動車徵收的關稅從25%增加至100%。

去年，中國已經對用於晶片行業的鍺和鎵元素實施了出口限制並稱這是出於對國家安全和國家利益的考慮。此舉引發了外界的擔憂，擔心這可能會加劇緊張局勢，特別是美國和中國之間的緊張關係。

預防潛在危機 歐盟制定計劃促稀土供應鏈多元化 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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