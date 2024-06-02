中國防長猛烈抨擊台獨 台灣回應

6月2日，中國新任防長董軍在新加坡香格里拉對話會發表演講，警告「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」董軍同時強調中美應該加強兩軍交流。台灣總統府就董軍的發言回應說，中國不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見，透露中國缺乏自信與台灣政府對話。

（德國之聲中文網）中國新任防長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會作主旨發言，大量提及台灣。

董軍說，台灣問題是中國核心利益中的核心，"民進黨當局大搞漸進式態度，頑固推行' 去中國化'，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上"。他還指責"外部干涉勢力，正在以' 切香腸'的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長' 台獨'，圖謀以台製華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。"

董軍強調，解放軍將以及時堅決有力的作為，扼止"台獨"，確保其圖謀永無得逞之日。"誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。"

發言中，董軍稱，中國承諾在任何時候，任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器。對於南海局勢，董軍稱，"當前南海局勢總體穩定"，"希望個別國家認清利害，回歸對話協商正道"。就俄烏戰爭，董軍說，中方始終以負責任的態度，致力於勸和但不為衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，"絕不干拱火遞刀的事，堅定站在和平一邊、對話一邊"。

董軍還談呼籲和美國擴大交流。他說，"我們認為，中美兩軍之間正因有分歧更要多交流，即使道不同也不能搞對抗。"他稱，"中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定，中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但這需要雙方相向而行。"

奧斯汀與董軍會晤

5月31日，美國國防部長勞埃德‧奧斯汀（Lloyd J. Austin III）和董軍在香格里拉對話會期間舉行會晤。據美國駐華大使館發表的會議紀要，奧斯汀防長強調了保持美國和中國兩軍之間溝通渠道暢通的重要性，重申了拜登總統和中國國家主席習近平2023年11月宣佈的關於雙方將在未來幾個月恢復戰區指揮官之間電話聯繫的決定，並對年底前召集危機溝通工作組會議的計劃表示歡迎。奧斯汀防長對解放軍最近在台灣海峽附近的挑釁活動表示關切，重申台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，重申中國不應利用台灣的政治過渡作為實施脅迫措施的藉口。他強調，美國將繼續堅持其長期奉行的一個中國政策，該政策是根據《台灣關係法》、中美三個聯合公報和《六項保證》為指導制定的。奧斯汀防長強調了尊重國際法所保障的公海航行自由的重要性，尤其是在南中國海。他還談到俄羅斯對烏克蘭發動的無端戰爭及中國在支持俄羅斯國防工業基地方面的作用，並對北韓最近的挑釁行為表示了關切。

中國防長董軍率領代表團參加香格里拉對話會 圖片來源： Roslan Rahman/AFP/Getty Images

中美兩國防長舉行會談後，奧斯汀表示，中美兩國軍事指揮官之間的電話聯繫將在"未來幾個月"恢復，北京對兩國安全關係"趨於穩定"表示贊賞。

台灣回應：中國缺乏自信與台灣政府對話

今年的香格里拉對話會是在台灣總統賴清德5月20日舉行就職典禮一周多後舉行的。北京抨擊賴清德的"5‧20"講話大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，釋放謀"獨"挑釁危險訊號，並於5月23日和24日在台灣周邊地區展開大規模軍事演習。

針對中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會的言論，台灣總統府發言人李問2日表示，中國在香格里拉對話曲解台灣政府的立場，甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府對話，其非理性的言論無法獲得國際認同。李問強調，台灣一貫的政策立場，就是致力於維持台海現狀。中國近日單邊發起軍事演習的挑釁行為，"這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀，更是挑戰既有國際秩序"。李問說，賴清德總統多次表達願意溝通的意願，願以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。

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