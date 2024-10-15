中國開放澳洲活龍蝦 貿易戰結束了嗎？

中國承諾重新開放澳洲活龍蝦進口，正式解除自2020年以來的雙邊貿易限制。澳洲業界對此表示歡迎，部分人士也認為澳洲贏得了與中國的貿易戰。不過專家告訴DＷ，中澳之間的分歧仍存。

（德國之聲中文網）澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和中國總理李強10月10日在寮國舉行的東盟（ASEAN）領袖峰會期間，舉行雙邊會晤，就澳洲活龍蝦重新輸入中國市場的時間表達成共識。這意味，過去4年的中澳貿易限制幾乎已全部解除。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）同日發表聲明證實，阿爾巴尼斯政府已與中國商定了全面恢復澳洲活岩龍蝦出口的時間表，「這項成果是中澳雙邊關係朝著穩定邁出的又一步。這對龍蝦產業和中國消費者來說都是一個好消息，他們將在農曆新年期間，及時買到優質的澳洲岩龍蝦」。

澳洲外長黃英賢說，澳洲面對中國會在「可合作之處合作，在必要時表達分歧」。 圖片來源： Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

不過黃英賢也強調，阿爾巴尼斯的政府將繼續對中國採取冷靜和一致的態度，「在可合作的領域合作，在必要時表達分歧，並以國家利益為重展開互動」。

對此，中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上表示，「中方願同澳方一道，繼續透過對話協商，妥善解決彼此關切問題，使中澳關係更加成熟穩定，更好造福兩國人民」。

業界人士樂見

中國是澳洲、尤其是西澳地區龍蝦消費的最大市場，2019年其市場價值已超過7億澳元（約4.7億美元）。2020年，中國禁止澳洲活岩龍蝦進口，對產業衝擊甚大。澳洲外交與貿易部估計，中國這項開放將挽救該產業3000名澳洲人的工作機會。

《雪梨先驅晨報》10日引述南澳州「弗格森澳洲公司」（Ferguson Australia）龍蝦出口商弗格森（Andrew Ferguson）的說法表示，他對「四年的混亂」結束表示歡迎。不過，弗格森表示，目前尚不清楚出口中國的市場如何復甦。

弗格森說：「（中國）市場是否與之前一樣，這是一個大問題。我真的不認為銷售或定價會是一樣的。」

他另強調，雖然中國市場重啟給予業者「另一個很大的選擇」，「但我們將從經驗中學到，不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡⋯⋯我們在其他市場也已經做了很多努力，在超市開發產品，澳洲許多超市現在都有我們的產品。」

另一家位於南澳的龍蝦出口商「五星海鮮公司」（Five Star Seafoods）經理瑞恩（Tom Ryan）則告訴澳洲廣播公司（ABC），對中國恢復活龍蝦貿易「已經等了很長時間」。

瑞恩說，該產業已經為龍蝦產品找到了新市場，但利潤率較低，「對我和麥克唐奈港的其他人來說，這絕對是一種解脫」。

西澳大學社科院中國研究專業副教授陶郁觀察，作為澳洲最主要的龍蝦產地，西澳相關產業的人士都非常歡迎這項決定，並已做好讓西澳龍蝦回歸中國市場的準備。他告訴DW，「重開（中國）市場對於西澳龍蝦產業的正面影響將是直接且龐大的，西澳州政府也表示了對於這項決定的大力歡迎」。

澳洲官方數據指出， 自中澳活龍蝦的出口遭到限制後，澳洲龍蝦出口的總價值已由2018-2019年度的7.5億澳元（約5億美元），下降至2020-2021年度的3.8億澳元（約2.55億美元）。且在中方施加貿易限制前，高達94%的澳洲出口龍蝦都是運送到中國。

值得一提的是，自2020年11月以來，雖然澳洲遭禁向中國出口活龍蝦，但對中國出口急速冷凍龍蝦的貿易仍在繼續。

至於為何中國到最後階段才解除對澳洲活龍蝦進口的限制，澳洲雪梨科技大學中國研究專業副教授馮崇義解讀，由於澳洲的鐵礦、煤礦等出口產品，是中國有「剛需」的產品，因而較早被中國政府解除制裁。但像澳洲的紅酒、龍蝦等奢侈消費品，則因近期中國經濟下滑、消費能力下降、需求銳減，被放在最後階段才開放。

澳洲已贏得貿易戰？

2020年，澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）要求對中國展開新冠疫情起源調查，隨後中國政府對澳洲施加一系列進口限制。

如今活龍蝦貿易限制解除，《華爾街日報》11日發表評論指，澳洲已「贏得了對華貿易戰」。評論稱，這場爭端沒有贏家，只有大量無辜受害者；然而，儘管中國的制裁給澳洲出口商帶來了種種痛苦，還是未能迫使當時的澳洲政府退讓。

澳洲反對黨參議員帕特森（James Paterson）13日也向ABC表示，「中國政府放棄這些制裁的原因，是它們沒有發揮作用」。帕特森還說，澳洲政府的生產力委員會估計，這些限制只對澳洲經濟造成了0.1%的打擊。

馮崇義向DW指出，中國當時為了懲罰澳洲「自由黨-國家黨聯盟」政府對中國的反擊，以及要求國際社會調查新冠病毒起源等行動，實施了一系列經濟制裁和經濟脅迫。而在澳洲工黨政府上台之後，通過讓步和談判才進一步解除制裁。

「澳洲為了經貿商業利益向中國政府求情，身段相對柔軟，中國政府將此視為分化世界民主陣營、打破外交孤立的重大成就，」馮崇義說。

但這次中澳雙方的會談並未進一步提到遭到中國關押的澳籍華裔作家楊恆均，顯示雙方在此一問題上並無交集。對此，身兼楊恆均博士班導師和好友的馮崇義認為，澳洲工黨政府並沒有放棄營救楊恆均，「但其能力有限、願意付出的代價也有限」。

澳洲華裔作家楊恆均2019年於廣州被捕，2021年5月在閉門判決中被中國法院裁定犯有間諜罪，並於今年2月遭判處死刑緩執行2年。 圖片來源： Chongyi Feng/AP/picture alliance

中澳之間的貿易戰是否已正式終結，也有專家持懷疑態度。

澳洲阿德萊德大學國際貿易研究所教授德雷珀（Peter Draper）在非營利媒體「The Conversation」上發表評論指，中國重啟龍蝦市場「或許令人想要慶祝」，但澳方應該謹慎行事。

德雷珀寫道：「我們的局勢仍受制於北京與華盛頓的關係影響。澳洲與中國的貿易困境是否真正結束，最終可能不由我們掌控。」

中澳關係的未來

馮崇義認為，由於澳洲與中國在政治制度和核心價值方面存在結構性矛盾，中國在台海、南海以及南太平洋的擴張，也侵害了澳洲的國家利益，因此，澳洲在防務安全方面必須與美國為首的民主盟邦共進退，「不可能在軍事和高科技等領域與中國走得太近」，雙方關係的衝突仍會延續。

陶郁對此相對樂觀。他認為，中澳關係在未來會進一步趨於穩定，「這也是兩國政府目前都樂見的情況」。他也判斷，至少到澳洲舉行大選之前，中澳兩國政府會維持目前對待雙邊關係的態度、方式和政策。

針對即將在明年5月前舉行的澳洲大選，目前執政的中左翼政府民調日益下滑，在野的右翼陣營有可能贏得選舉，外界關注最終結果可能如何影響到未來的中澳關係。

馮崇義分析，偏右的「自由黨-國家黨聯盟」政府若上台，他預期其對華政策會更加強硬。但陶郁認為，無論澳洲大選結果如何，中澳關係的基本走向將取決於兩國在經濟、文化和安全領域的結構性利益和分歧，而不僅僅是特定的領導人或執政黨。

陶郁強調，反對黨在野時的立場通常較為鮮明和激進，一旦執政就需要平衡各方利益，因此他分析中澳兩國關係的基調為：無論是經濟上的緊密合作，還是在安全領域的深刻分歧，在可預見的未來都仍將持續。

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