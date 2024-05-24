中國環台軍演次日 稱欲檢視「聯合奪權」能力

中國24日持續對台展開「聯合利劍—2024A」軍事演習。解放軍東部戰區指，次日演習是為了「檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力」，並發布對台發射大量導彈的3D虛實動畫。

（德國之聲中文網）中國解放軍對台灣發動為期2天的「聯合利劍—2024A」軍事演習，解放軍東部戰區週五（5月24日）表示，演習次日目的是為了「島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力」。

東部戰區並發布一支「多軍種聯合打擊3D虛實動畫」，片段中可見解放軍對台北、高雄、花蓮發射大量飛彈的模擬動畫，動畫最後用繁體字寫道「殺獨神器」等字，貼文內容則稱要「毀『台獨支撐柱』！擊『台獨大本營』！斷『台獨輸血管』！」

截至發稿時間，目前尚未有中國對台灣發射導彈的消息或跡象。

一名台灣高級國安官員向路透社透露，幾架中國轟炸機在位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽東端附近，對外國船隻進行了模擬攻擊，演練如何奪取第一島鏈以西地區的完全控制權。

該名匿名國安官員表示，數艘中國海警船還在台灣東海岸進行了「騷擾 」演習，包括模擬檢查民用船隻。

根據台灣國防部，自23日上午6時至24日上午6時止，台灣軍方共偵獲中國軍機49架次，其中35架次踰越海峽中線及進入西南空域；偵獲中國軍艦19艘次及海警船7艘次，持續在台海周邊活動。

台灣國防部發佈，台灣軍方23日出動F-16戰鬥機執行空中戰鬥巡邏任務。 圖片來源： Taiwan Defence Ministry/Handout/REUTERS

文攻武嚇

藉環台軍演「武嚇」之際，中國也透過網路對台發動新一波「文攻」。除了中國官媒央視發佈軍演「直擊」影片，與央視有關的微博帳號「玉淵譚天」也公佈多支短片，據稱顯示「海軍與海警同框」，以及解放軍向台灣軍艦喊話「不要為台獨賣命」等現場影像。

此外，「台灣當歸」、「台灣必將回歸祖國懷抱」等話題登上微博24日的熱搜排行。從中國軍演前至今日，歐陽娜娜、侯佩岑、楊丞琳等台灣藝人紛紛在微博轉發央視的發文，貼文寫道：「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。」此舉讓部分中國網友「叫好」，卻掀起台灣民眾反彈。

對於中國的「文攻武嚇」，台灣國防部回應是中國的「慣用伎倆」；台灣國防部政戰局23日也發佈了3支宣傳影片，提出「軍演無益，台海和平」等論述。台灣軍方也呼籲台灣民眾，不要落入中國的「認知作戰圈套」。

劍指賴清德？

數日前，民進黨籍的賴清德剛剛就任台灣總統。曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德在就職演說中表示，兩岸「互不隸屬」，並呼籲中國停止對台灣文攻武嚇。中國隨後在23日宣佈即刻展開對台環島軍演，範圍包含本島周圍5區，並首次覆蓋金門、馬祖、烏坵、東引等離島，稱是「對『台獨』分裂勢力的有力懲戒」。

中國解放軍23日公佈的軍演示意圖。 圖片來源： https://mil.huanqiu.com

賴清德23日下午與國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮一同前往桃園軍事基地視察海軍陸戰隊。賴清德表示，他是第一次「以中華民國三軍統帥身份，來向國軍弟兄姊妹加油打氣」。他稱，自己會站在第一線共同守護國家安全，面對外在挑戰威脅也會持續捍衛自由民主價值。

歐美高度關注

針對中國此次軍演，聯合國秘書長古特雷斯的發言人表示，正在關注台灣海峽的事態發展，並敦促「相關各方不要採取可能導致該地區緊張局勢升級的行為」。

台媒中央社報導，美國國務院透過電子郵件回覆中央社時表示，正與台灣緊密協調，密切監控中國軍演情形，並呼籲北京克制，勿藉機挑釁。

歐盟對外事務部（EEAS）則發佈聲明指出，中國環台軍事活動提高了海峽兩岸緊張情勢，保持台海現狀是歐盟的直接利益，歐盟反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀的行動，呼籲各方克制、避免進一步升高局勢，並透過對話解決問題。

有分析人士、地區外交官和台灣高級官員向路透社表示，他們關注到，迄今為止的演習規模小於2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪台後的軍演。台灣和外國官員普遍對此有所預期，但也表示演習仍有引發事故或誤判的風險。

賴清德23日前往桃園軍事基地視察。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

（綜合報導）

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