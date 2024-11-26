中國——全球氣候政策的新領袖？

儘管中國政府在國內已經大力推行可再生能源，但同時也嚴重依賴於煤電。隨著川普再次當選美國總統，如果美國退出國際氣候政策舞台。中國是否能填補這一空白？

（德國之聲中文網）知名的經濟學家估計，到本世紀末，較貧窮的國家每年需要至少一兆美元，才能減少排放並應對極端天氣的影響。

11月24日閉幕的亞塞拜然巴库举行的第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）達成新的氣候資金集體量化目標，要求發達國家帶頭於2035年前每年提供和動員至少3000億美元，用於支持發展中國家氣候行動。

中國也正承受人為氣候變化的影響。該國近年來遭受了嚴重的乾旱、風暴和洪水。 圖片來源： Thomas Peter/REUTERS

由於川普宣布將在重返白宮後退出《巴黎氣候協定》，曾有觀點認為，中國可以抓住此次氣候峰會的這一時機，填補因川普政策導致的美國在該領域領導力的空白。

「我認為，這無疑是一個重要的時刻，也是一個巨大的機會，中國可以填補這一領導力空白，」綠色和平東亞分部的政治分析師姚哲說。他指出，中國在脫碳領域的進展及其擴大技術能力的實力，是其應對這一挑戰的重要基礎。

包括習近平在內的許多國家領導人今年未出席聯合國氣候峰會 圖片來源： G20 Brazil Press Office/AFP

中國：全球最大溫室氣體排放國

作為全球最大的溫室氣體排放國以及世界第二大經濟體，談判代表們在會議上敦促中國設定更為雄心勃勃的溫室氣體減排目標，並在國際氣候融資中承擔更多責任。

目前，中國的排放量約為排名第二的美國的兩倍，是全球自2015年以來二氧化碳增長的主要來源，佔比90%。根據英國氣候科學與政策平台「Carbon Brief」的分析，儘管《巴黎協定》要求工業化國家承擔領導責任，但中國自身的歷史排放量已超過歐盟。

中國在可再生能源領域已經做出了巨額投資 圖片來源： STR/AFP

新氣候研究所的氣候政策專家赫恩（Niklas Höhne）指出，「中國的溫室氣體排放佔全球溫室氣體排放量的四分之一。如果中國的排放量下降，那麼全球排放也將達到峰值並開始減少。」

中國目前在氣候保護與氣候融資上的角色

工業化國家因其在歷史中的主要排放責任而被要求向基金繳款。然而，美國、歐盟以及一些發展中國家代表也提出，像中國或海灣國家這樣的富裕新興經濟體也應做出貢獻。儘管中國經濟規模龐大，但聯合國仍正式將其視為發展中國家。

孟加拉國過渡政府環境部的首席談判代表哈桑（Rizwana Hasan）表示，排放量較大的發展中國家應為氣候融資作出貢獻。「中國可以做出貢獻，其他國家也可以作出貢獻，印度也可以在一定程度上作出貢獻，」哈桑向德國之聲表示。

中國稱從2016年以來已經提供了約245億美元的氣候項目融資，但中國在COP29的代表明確表示，他們計劃僅以自願形式參與新的氣候融資。

關於中國是否應被要求為NCQG提供資金，G77發展中國家集團和中國小組的主席艾耶巴雷（Adonia Ayebare）對德國之聲表示：「他們已經作出了貢獻。他們是G77的一部分。他們擁有世界上最大的太陽能設施。他們生產，我們購買。」

新氣候研究所的氣候政策專家赫恩（Niklas Höhne）持類似觀點。他表示，中國儘管在國際氣候融資中並未被正式視為出資國，但實際上已經發揮了這一角色。「他們資助了許多境外項目。目前，每年的資助額至少達到了30億美元，」赫恩說。

清潔能源的領先地位與煤炭生產創新高的矛盾

中國在發展清潔能源方面處於全球領先地位。2023年，中國在清潔能源上的投資達到了2730億美元，幾乎是歐洲的兩倍。

國際能源署（IEA）表示，全球約三分之一的可再生能源投資來自中國。2023年，中國新增的光伏發電容量與2022年全球的總量相當。同時，風電容量增長了66%。全球新增的電動汽車中近三分之二在中國註册。

2020年9月，中國國家主席習近平宣佈，中國將在2030年前實現溫室氣體排放達峰，並在2060年前實現氣候中和。

然而，根據最新的氣候變化表現指數（CCPI），儘管中國在清潔能源擴展方面處於領先地位，但其總體氣候政策排名在67個國家中僅位列第55位。

中國能源供應仍然嚴重依賴煤電。 圖片來源： AFP

中國能源供應仍然嚴重依賴煤電。國際能源署的數據顯示，2023年，中國的煤炭生產達到歷史最高水準。

氣候政策專家赫恩呼籲，為了將全球變暖控制在1.5攝氏度以內，全球排放必須在2030年前大幅減少。「因此，每個人都希望中國能夠提出到2030年大幅減少溫室氣體排放的目標。而中國確實可以做到，因為他們正在非常迅速地擴展可再生能源。」

聯合國氣候變化巴庫大會（COP29）結束並達成新的氣候資金集體量化目標後，中國外交部發言人毛寧表示，「氣候資金是發展中國家應對氣候變化的重要支撐。中國呼籲發達國家切實履行向發展中國家提供資金支持的義務和責任，助力全球應對氣候變化行動。中國將繼續加強南南合作，為其他發展中國家應對氣候變化提供力所能及的支持。」

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