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Holly Young

Holly Young是德國之聲環境部記者，她關注與環境和氣候相關的一系列話題，包括極端天氣、水資源短缺和能源政策等。

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中國能源供應的對立面：煤電與太陽能

中國——全球氣候政策的新領袖？

儘管中國政府在國內已經大力推行可再生能源，但同時也嚴重依賴於煤電。隨著川普再次當選美國總統，如果美國退出國際氣候政策舞台。中國是否能填補這一空白？
氣候2024年11月26日
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COP29氣候大會在巴庫閉幕 環保人士認為成果遠遠不夠

巴庫氣候峰會就每年3000億美元氣候融資達成協議

巴庫氣候峰會就每年3000億美元氣候融資達成協議

在會期延長30個小時之後，COP29聯合國氣候大會在亞塞拜然闭幕。談判各方就發達國家每年至少提供3000億美元的氣候融資達成協議。發展中國家批評這一數額太少，根本不足以應對氣候危機。
自然與環境2024年11月24日
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