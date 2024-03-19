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中俄關係
以色列-哈馬斯戰爭
俄羅斯入侵烏克蘭
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圖片來源： Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance
中俄關係
俄羅斯與中國均為聯合國安理會常任理事國，在政治、經濟、軍事和戰略領域合作密切。2019年6月，兩國政府宣佈致力發展「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。
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深度報導
德媒：AfD內部文件展現「對極權體制的熱情」
德媒：AfD內部文件展現「對極權體制的熱情」
德國極右翼政黨選項黨歐洲議員克拉的布魯塞爾辦公室周二遭到搜索，原因是其前助手涉嫌為中國從事間諜活動。與此同時，德媒披露出的選項黨內部文件顯示，該黨部分人士對極權主義懷有令人不安的熱情。
政治
2024年5月7日
2024年5月7日
停止烏戰、公平貿易：馬克宏、馮德萊恩向習近平施壓
停止烏戰、公平貿易：馬克宏、馮德萊恩向習近平施壓
周一，法國總統馬克宏、歐委會主席馮德萊恩在巴黎與習近平會晤，呼籲習近平使用北京的影響力，阻止俄羅斯對烏克蘭的戰爭。同時，二人還呼籲這位中國領導人接受公平的全球貿易秩序。
政治
2024年5月6日
2024年5月6日
被囚作家排名 中國仍霸榜 以色列首入圍
被囚作家排名 中國仍霸榜 以色列首入圍
5月1日，美國筆會發布了本年度的全球自由寫作指數：2023年，在納入統計的33個國家中，總共有339名作家身陷囹圄，比上一年猛增了62人。其中，中國連續第五年排名第一，以色列則首度入圍前十。
人權
2024年5月2日
2024年5月2日
馬克宏：歐洲「必須表明它絕不是美國的附庸」
馬克宏：歐洲「必須表明它絕不是美國的附庸」
法國總統馬克宏表示，如果歐盟不能實現 「戰略自主」，就可能受到來自美國、俄羅斯和中國競爭的威脅。他呼籲制定 「可靠的」歐盟防禦戰略。
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
德檢察部門對選項黨歐洲議員展開前期調查
德檢察部門對選項黨歐洲議員展開前期調查
選項黨（AfD）歐洲議員克拉因可能收受俄羅斯和中國的資金而受到檢察部門的前期調查。與此同時，德國媒體對克拉涉嫌間諜罪被逮捕的來自中國的助手進行了報導。
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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焦點話題
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘