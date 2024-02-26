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世貿組織
世界貿易組織是負責監督成員經濟體之間各種貿易協議得到執行的一個國際組織，前身是1948年起實施的關稅及貿易總協定的秘書處。總部位於瑞士日內瓦。
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深度報導
世貿部長會前中美互批 談判料無大進展
世貿部長會前中美互批 談判料無大進展
世貿組織（WTO）2月26日起在阿布達比舉行2年來第一場部長級會議，商討建立新的國際經貿規則。中國派出商務部長王文濤與會，主張中國在推動「多邊貿易體制」扮演重要角色。
經濟
2024年2月26日
2024年2月26日
澳洲要求中國解除貿易壁壘 質疑楊恆均案
澳洲要求中國解除貿易壁壘 質疑楊恆均案
澳洲官員將在月底舉行的世貿組織會議上，要求中國解除對澳洲的貿易壁壘，並將討論楊恆均遭判死緩一案。與此同時，網傳一份楊恆均案的起訴書，指控他曾交付情報給台灣軍情局，但此一消息尚未遭到證實。
政治
2024年2月14日
2024年2月14日
北京停止向立陶宛公民發放簽證
北京停止向立陶宛公民發放簽證
中國對多個歐盟國家實施單方面免簽政策之際，卻從1月24日起全面停止向立陶宛公民發放入境簽證。2021年，台灣駐立陶宛代表處開設以來，北京同立陶宛的關係急劇惡化。
政治
2024年2月9日
2024年2月9日
歐盟正式啟動電動車反補貼調查
歐盟正式啟動電動車反補貼調查
10月4日，歐盟委員會宣佈正式啟動針對中國產電動汽車的反補貼調查，並稱已經掌握「充分證據」。調查須在13個月之內完成，馮德萊恩稱如果能夠證明存在扭曲市場的不公平競爭，歐盟將「果斷採取行動」。
經濟
2023年10月4日
2023年10月4日
歐中關係：歐洲制定新制裁工具
歐中關係：歐洲制定新制裁工具
歐盟議會周二的主要議題基本上是圍繞中國。議員們為制定一項新的貿易工具掃清了道路。
經濟
2023年10月4日
2023年10月4日
日本8月對華食品出口跌四成
日本8月對華食品出口跌四成
日本政府發布的統計數字顯示，8月日本對中國出口下滑，其中食品出口跌幅超過40%，而遭中國禁止輸入的水產品降幅更大。美國駐日本大使則再次批評中國對日本水產的禁令是「經濟脅迫」。
經濟
2023年9月22日
2023年9月22日
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