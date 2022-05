یوکرین میں جنگ کے باوجود جرمنی روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار

ایک آزاد ادارے کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق روس کی یوکرین پر فوجی چڑھائی اور جنگ شروع ہونے کے ابتدائی دو ماہ کے دوران جرمنی اس وقت واحد ایک بڑا ملک ہے جو روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔

کیا پابندیوں سے روسی ٹینک واپس چلے جائیں گے؟

یہ رپورٹ سینٹر برائے توانائی اور صاف ہوا (Centre for Research on Energy and Clean Air) نے مرتب کی ہے۔ اس مرکز کے مطابق یوکرینی جنگ کے ابتدائی دو ماہ میں بھی روس 63 بلین یورو یا ساڑھے 66 بلین ڈالر کما چکا ہے۔ اس خطیر رقم میں جرمنی کا حصہ9.1 بلین یورو یا 9.65 بلین ڈالر کی ادائیگی کا ہے۔

ماحول دوست تنظیم گرین پیس نے ناروے کے لیے روانہ کیے گئے تیل کے ٹینکر کا راستہ روک رکھا ہے

جرمنی پر تنقید

یوکرین جنگ کے دوران جرمنی کی مسلسل روسی توانائی کی خریداری پر مختلف بین الاقوامی حلقے شدید تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تنقید کا سلسلہ خاصا پرانا بھی ہے۔ یہ حلقے جرمنی کو باور کراتے رہے ہیں کہ روس کی گیس پر جرمنی کا انحصار یورپی سلامتی کو ایک دن خطرے میں ڈال دے گا اور اب چوبیس فروری سے روس کی یوکرین پر فوجی چڑھائی کے بعد یہ خدشات درست محسوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔

پوٹن کی یورپی جنگ میں سرمایہ کاری

سینٹر برائے توانائی اور صاف ہوا (CREA) نے اپنی اس خصوصی رپورٹ کا عنوان 'پوٹن کی یورپی جنگ میں سرمایہ کاری‘ تجویز کیا ہے۔ جرمنی کے بعد روس کے فوسل فیول کا دوسرا بڑا خریدار ملک چین ہے۔ یوکرینی جنگ کے دوران اس ملک نے روس کو تونائی کی خریداری میں 6.7 بلین یورو یا 6.9 بلین ڈالر ادا کیے ہیں۔

اس رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ ایک طرف روس کی جانب سے فوسل فیول یعنی زمین کے نیچے سے حاصل ہونے والی گیس اور تیل کی ایکسپورٹ اس ملک کے اسلحے کے ذخیرے اور دوسری جانب یوکرین پر اس کی ظالمانہ چڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بیلاروس میں یامال یورپ گیس پائپ لائن کا معائنہ ایک ورکر کر رہا ہے

رپورٹ کی دیگر تفصیلات

سینٹر برائے توانائی اور صاف ہوا (CREA) کی مرتب کردہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس وقت بھی کئی بڑی کمپنیاں روس کے ساتھ تجارتی روابط استوار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں برٹش پٹرولیم، شیل، ٹوٹل، اور ایکسون موبل خاص طور پر شامل ہیں۔ اس رپورٹ نے واضح کیا کہ بظاہر پابندیوں نے روسی ایکسپورٹ کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے لیکن تیل کی انتہائی زیادہ قیمتیں روسی خزانے کو بھرتی جا رہی ہیں۔

سوئس مارکیٹ ورلڈ: اب بھی روسی کمپنیوں کے لیے فائدہ مند

اس رپورٹ میں تجویز کیا گیا کہ اب حکومتوں کو فوسل فیول سے دوری اختیار کرتے ہوئے متبادل توانائی کے منصوبوں کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ صاف توانائی انسانی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اقتصادی ثمرات کی حامل ہو گی اور اس کے قومی سلامتی کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔

اس مرکز نے یہ بھی تجویز کیا کہ تمام حکومتیں اور ادارے مشترکہ طور پر آپس میں تعاون سے روسی توانائی کی خریداری کو روک کر یوکرینی جنگ کے خاتمے کے امکانات کو واضح کریں تاکہ روسی فوج کے انسانیت کے خلاف جرائم کے سلسلے کو بھی بند کیا جا سکے۔

ٹموتھی جونز (ع ح/ ع آ)