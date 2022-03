کراچی ادبی میلے کا اختتام

فرینکفرٹ کتاب میلہ: بین الاقوامی ادبی شخصیات کی شرکت

مایا لنُڈے (Maja Lunde)

نارویجیئن مصنفہ مایا لُنڈے کو اپنے مقبول ترین ناول "The History of Bees" کے بدولت بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ مایا اپنی آنے والی کتاب "The End of the Ocean" میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عملی اقدامات کے مطالبے پر عمل پیرا ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت جنوری 2020ء میں متوقع ہے۔