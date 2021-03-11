Zoom - програма для проведення відеоконференцій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Zoom".

Програма Zoom розроблена компанією Zoom Video Communications. Особливо широке використання ця програма набула під час пандемії короновірусної хвороби COVID-19. Так, чимало навчальних закладів вокристовували її для організації онлайн-навчання під час локдауну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.