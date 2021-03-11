Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Zoom

Zoom - програма для проведення відеоконференцій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Zoom".

Програма Zoom розроблена компанією Zoom Video Communications. Особливо широке використання ця програма набула під час пандемії короновірусної хвороби COVID-19. Так, чимало навчальних закладів вокристовували її для організації онлайн-навчання під час локдауну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Zoom-бокс: естонська відповідь на хаос хоум-офісу (11.03.2021) 11.03.2021

Підприємиця і мама трійнят знайшла вихід із недолугих ситуацій хоум-офісу: Zoom-бокс у кафе допомагає їй успішно поєднувати обидві ролі.

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи 19.01.2021

Як відбувається дистанційне навчання в українських школах під час нинішнього локдауну? Чи забезпечні учні технікою, а школи - інтернетом?
Карантин і дистанційне навчання: вчителям в Україні бракує онлайн-грамотності

Карантин і дистанційне навчання: вчителям в Україні бракує онлайн-грамотності 06.07.2020

У новому навчальному році українські школи можуть знову повернутися до практики дистанційного навчання. Та карантин показав, що система до цього не готова. Як бути? Інтерв'ю DW з експерткою Оленою Кузьменко.
Школярі на карантині: як вчать по-новому в Україні (відео)

Школярі на карантині: як вчать по-новому в Україні (відео) 29.04.2020

Уроки в Zoom, домашні завдання - у формі відеозаписів. Епідемія коронавірусу і карантин радикально змінюють навчальний процес. Якою тепер буде освіта в Україні? І чи впливає дистанційне навчання на якість знань? 

Як коронавірус і карантин змінюють освіту в Україні (29.04.2020)  29.04.2020

Уроки в Zoom, домашні завдання у вигляді відеоблогів, онлайн-заняття з репетитором. Епідемія коронавірусу і карантин радикально змінюють навчальний процес. Якою тепер буде освіта в Україні? І чи впливає дистанційне навчання на якість знань? 
Освіта на карантині. Чи адаптувалася українська школа до нових умов?

Освіта на карантині. Чи адаптувалася українська школа до нових умов? 28.04.2020

Дистанційне навчання, запроваджене через карантин, показало прогалини в системі української освіти. Вчителі не мають навичок проведення онлайн-уроків, а діти - мотивації до продовження навчання.
Нові будні українських студентів у Європі часів пандемії

Нові будні українських студентів у Європі часів пандемії 21.04.2020

Карантинні заходи через пандемію COVID-19 застали зненацька й українських студентів у Європі: дистанційне навчання, зачинені бібліотеки, напівпорожні гуртожитки - такими є нові реалії. І як шукати роботу випускникам?