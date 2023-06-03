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Зіткнення потягів в Індії: Понад 280 загиблих, 900 поранених

Анастасія Шепелева
36 хв. тому

Внаслідок зіткнення потягів в Індії відомо про щонайменше 288 загиблих і 900 поранених. Влада каже, що кількість жертв може зрости.

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Місце аварії в Одіші
Місце аварії в ОдішіФото: Satyajit Shaw/DW

Щонайменше 288 людей загинули, близько 900 отримали поранення внаслідок зіткнення трьох потягів в Індії, повідомляють в суботу, 3 червня, міжнародні агентства AP і AFP із посиланням на офіційних осіб країни.

За словами генерального директора пожежної служби в штаті Одіша, де ввечері в п'ятницю сталася ця трагедія, понад 800 поранених пасажирів були доставлені до лікарень, багато з них перебувають у критичному стані, тож кількість жертв "може значно зрости". На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у Twitter, що"шокований трагедією та висловлює співчуття родинам загиблих. 

Залізнична аварія в Одіші стала третьою найсмертоноснішою в країні за останні 20 років. У 1995 році два потяги зіткнулися поблизу Нью-Делі, внаслідок чого загинули 358 людей. Найстрашніша залізнична трагедія в історії Індії трапилась у 1981 році, коли потяг зійшов з рейок під час перетину мосту в штаті Біхар і впав у річку. Тоді загинули понад 800 людей.

Індія має одну з найрозгалуженіших залізниць у світі. Вона забезпечує перевезення понад 13 мільйонів людей щодня, пише агенція Reuters. Через високий попит, вагони пасажирських потягів постійно перевантажені. Попри зусилля влади, спрямовані на підвищення безпеки на індійській залізниці, щороку там трапляється кілька сотень аварій, більшість - через людський фактор або застаріле сигнальне обладнання.

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