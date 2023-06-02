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Зіткнення потягів в Індії: десятки загиблих, сотні поранених

Олена Перепадя
56 хв. тому

В індійському штаті Одіша на сході країни зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги, внаслідок чого загинули щонайменше пів сотні людей.

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На місці аварії з потягами в Індії
На місці аварії з потягами в ІндіїФото: ANI/Reuters

Щонайменше 50 людей загинули і близько 500 отримали поранення внаслідок залізничної аварії на сході Індіїу п'ятницю, 2 червня.

За даними Reuters, пасажирський експрес, який рухався за маршрутом Калькутта-Ченнай, зіткнувся у штаті Одіша з іншим швидкісним пасажирським потягом сполученням Ахмадабад- Хаора. Спершу місцеві ЗМІ повідомляли про те, що другий потяг, що зазначав аварії, був вантажний.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у Twitter, що він "шокований аварією" і "висловлює співчуття родинам загиблих".

На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція.

Індійська залізниця обслуговує щодня близько 23 мільйонів пасажирів у 12-ти тисячах потягах, які курсують залізницею у майже 70 тисяч кілометрів довжиною. Залізничний транспорт використовують усі верстви населення, місця у потягах резервуються за місяці до самої поїздки. Через високий попит, вагони пасажирських потягів постійно перевантажені.   

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