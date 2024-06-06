Зіткнення потягів у Чехії: загинули двоє українок

У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до українського Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом. Серед загиблих - дві громадянки України.

Пасажирський потяг чеської компанії RegioJet "Прага - Кошице" з причіпними вагонами до українського Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом.

Зіткнення сталося в чеському місті Пардубіце пізно ввечері 5 червня та забрало життя щонайменше чотирьох людей. 34 людини зазнали поранень.

Аварія забрала життя двох українок

6 червня міністерство закордонних справ України повідомило, що серед загиблих - двоє українок.

Деталі аварії уточнюються.