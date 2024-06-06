Зіткнення потягів у Чехії: загинули двоє українок

КатастрофиЧехія
Зіткнення потягів у Чехії: загинули двоє українок6 червня 2024 р.
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Пасажирський потяг чеської компанії RegioJet "Прага - Кошице" з причіпними вагонами до українського Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом.
Зіткнення сталося в чеському місті Пардубіце пізно ввечері 5 червня та забрало життя щонайменше чотирьох людей. 34 людини зазнали поранень.
Аварія забрала життя двох українок
6 червня міністерство закордонних справ України повідомило, що серед загиблих - двоє українок.
Деталі аварії уточнюються.