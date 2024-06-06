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Зіткнення потягів у Чехії: загинули двоє українок

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до українського Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом. Серед загиблих - дві громадянки України.

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Зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Чехії 5 червня 2024
Зіткнення потягів у Чехії забрало життя 4 людейФото: Jiri Sejkora/via REUTERS

Пасажирський потяг чеської компанії RegioJet "Прага - Кошице" з причіпними вагонами до українського Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом.

Зіткнення сталося в чеському місті Пардубіце пізно ввечері 5 червня та забрало життя щонайменше чотирьох людей. 34 людини зазнали поранень.

Аварія забрала життя двох українок

6 червня міністерство закордонних справ України повідомило, що серед загиблих - двоє українок.

Деталі аварії уточнюються.

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