 Жителі Німеччини за час пандемії накопичили 182 мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

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Новини

Жителі Німеччини за час пандемії накопичили 182 мільярди євро

Станом на січень 2021 року сума грошей на приватних банківських рахунках жителів Німеччини сягнула 1,73 трильйона євро. За час пандемії COVID-19 німці поклали на рахунки 182 мільярди євро.

Жителі Німеччини накопичили 182 мільярди євро в часи пандемії коронавірусу

Жителі Німеччини накопичили 182 мільярди євро в часи пандемії коронавірусу

Жителі Німеччини в умовах пандемії коронавірусу накопичили 182 мільярди євро за період між січнем 2020 року та січнем 2021 року. Загалом сума грошей на приватних банківських рахунках сягнула 1,73 трильйона євро, повідомляє у неділю, 28 березня, агентство dpa з посиланням на дані Федерального банку Німеччини.

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Інститут економічних досліджень ifo підрахував, що це передбачає так званий "профіцит заощаджень" у близько 100 мільярдів євро, і ця цифра ще зросте в першому кварталі 2021 року.

Водночас під час пандемії зменшилась сума кредитів, яку надають споживачам, у тому числі у формі овердрафту, заявили фінансові експерти.

За словами головного редактора німецького сайту для порівняння цін Check24 Крістіана Нау (Christian Nau), споживачі витрачають менше грошей через обмеження в часи пандемії, а банки обережніше ставляться до того, кому позичати гроші в непевні фінансові часи.

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