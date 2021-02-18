Жителі Німеччини за час пандемії накопичили 182 мільярди євро

Жителі Німеччини в умовах пандемії коронавірусу накопичили 182 мільярди євро за період між січнем 2020 року та січнем 2021 року. Загалом сума грошей на приватних банківських рахунках сягнула 1,73 трильйона євро, повідомляє у неділю, 28 березня, агентство dpa з посиланням на дані Федерального банку Німеччини.

Читайте також: Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19

Інститут економічних досліджень ifo підрахував, що це передбачає так званий "профіцит заощаджень" у близько 100 мільярдів євро, і ця цифра ще зросте в першому кварталі 2021 року.

Водночас під час пандемії зменшилась сума кредитів, яку надають споживачам, у тому числі у формі овердрафту, заявили фінансові експерти.

За словами головного редактора німецького сайту для порівняння цін Check24 Крістіана Нау (Christian Nau), споживачі витрачають менше грошей через обмеження в часи пандемії, а банки обережніше ставляться до того, кому позичати гроші в непевні фінансові часи.

Читайте також: На чому заощаджують німці