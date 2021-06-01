Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.
Що не хата - то парник і теплиця. Це село Великі Копані на Херсонщині. А відоме воно не лише тим, що тут кожен селянин вирощує на продаж городину. І не лише найбільшим в Україні сільськогосподарським оптовим ринком. Але й тим, що при владі тут самі лишень… жінки. Як керують українські "амазонки"?
Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.
Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?
Економіка України може отримати від 7 до 23 млрд доларів, якщо до роботи стануть жінки, які зараз не працюють. Що заважає їм вийти на роботу та як усунути ці перепони?