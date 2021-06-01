Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

Що не хата - то парник і теплиця. Це село Великі Копані на Херсонщині. А відоме воно не лише тим, що тут кожен селянин вирощує на продаж городину. І не лише найбільшим в Україні сільськогосподарським оптовим ринком. Але й тим, що при владі тут самі лишень… жінки. Як керують українські "амазонки"?