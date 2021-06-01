 Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.06.2021

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Політика й суспільство

Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Чоловіки і жінки: чому в селі Великі Копані при владі лише жінки?

Чоловіки і жінки: чому в селі Великі Копані при владі лише жінки?

Що не хата - то парник і теплиця. Це село Великі Копані на Херсонщині. А відоме воно не лише тим, що тут кожен селянин вирощує на продаж городину. І не лише найбільшим в Україні сільськогосподарським оптовим ринком. Але й тим, що при владі тут самі лишень… жінки. Як керують українські "амазонки"?

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У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

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Чоловіки і жінки: чому в селі Великі Копані при владі лише жінки?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  