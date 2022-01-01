Зеленський призначив Олексія Сухачова главою ДБР

Директором Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов, який до цього був виконувачем обов’язків глави ДБР. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 31 грудня.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в указі. Напередодні конкурсна комісія визначила його переможцем на цю посаду.

У серпні 2020 року за результатами відкритого конкурсу він був призначений на посаду заступника директора ДБР, а у вересні того ж року - на посаду в.о. директора.

На сайті ДБР зазначається, що 43-річний Сухачов закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року він почав військову службу в органах державної безпеки, зокрема був заступником начальника головного управління центрального управління Служби безпеки України.

Протягом 2017-2019 років Сухачов працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України. У 2019-2020 роках він проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, що у 2019 році Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР, що передбачав звільнення Романа Труби з посади директора. Згодом Верховний суд відмовився поновити Трубу на посаді директора ДБР. До призначення Сухачова в.о. директора бюро тимчасовою керівницею бюро була Ірина Венедіктова.