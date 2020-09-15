 Зеленський про Бабин Яр: Не маємо права забути ці страшні злочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Зеленський про Бабин Яр: Не маємо права забути ці страшні злочини

Президент України Володимир Зеленський у роковини трагедії в Бабиному Яру наголосив, що ми не маємо права забути ці страшні злочини.

Україна відзначає роковини трагедії у Бабиному Яру

Україна відзначає роковини трагедії у Бабиному Яру

У день 79-х роковин масових розстрілів мирного населення нацистами у Києві Зеленський ушанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, поклавши квіти до пам'ятника "Громадянам і військовополоненим, розстріляним нацистами у Бабиному Яру". Зеленський наголосив, що ми не маємо права забути ці страшні злочини, щоб більше ніколи нічого схожого не відбулося стосовно жодної національності.

"Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є символом звірячої ненависті. Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них усім євреям міста та околиць наказувалося прибути 29 вересня 1941 року, о 8-й годині ранку, з документами, грішми й білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом", - написав Зеленський на сторінці у Facebook у вівторок, 29 вересня.

Президент зазначив, що за два дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тисяч осіб, а за два наступні роки, за різними підрахунками - від 70 до 200 тисяч. Він додав, що страчені у Бабиному Яру - це тисячі зруйнованих людських доль, тисячі сімей і тисячі нагадувань людству про те, до чого призводять ксенофобія, расизм і нетерпимість. "79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка. Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії щодо жодної національності в жодному куточку світу не з’являлися такі оголошення. Ніколи знову! Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру!" - підсумував Зеленський.

Меморандум щодо меморіалу

Тим часом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ був підписаний на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру.

Згідно з меморандумом, збереження та відновлення пам'яті про трагедію Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій періоду Другої світової війни є невід'ємною складовою пам'яті єврейського народу, національної пам'яті українського народу, а також інших народів світу, які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.

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Сторони меморандуму виступили за об'єднання зусиль українського суспільства, держави, міжнародної спільноти та організацій, що займаються дослідженням та вивченням Голокосту і трагедії Бабиного Яру, спрямованих на збереження та відновлення історичної пам'яті, щоб вона стала постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру.

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