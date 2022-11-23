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Футболісти німецької футбольної збірної після поразки команді Японії
Футболісти німецької футбольної збірної після поразки команді Японії Фото: Ulmer/Teamfoto/IMAGO
СпортНімеччина

Збірна Німеччини розпочала ЧС-2022 з поразки Японії

Віталій Кропман | Олена Перепадя
3 год. тому

Збірна Німеччини у першому таймі володіла перевагою, що вилилася у гол із пенальті. У другому таймі японці взяли гору, відправивши два м'ячі у ворота суперника.

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Збірна Німеччини розпочала з поразки груповий етап Чемпіонату світу з футболу у Катарі. У Досі на стадіоні "Халіфа" бундестім у середу, 23 листопада, поступилася збірній Японії з рахунком 1:2.

У першому таймі німецька команда володіла тотальною перевагою за усіма показниками гри, завдавши п'ять ударів у площину воріт суперника. Але відзначитися збірна ФРН зуміла лише один раз: на 33-й хвилині півзахисник Ілкай Ґюндоґан (Ilkay Gündogan) реалізував пенальті. Крім того, команди обмінялися голами, але обидва забиті м'ячі були скасовані через зафіксоване суддями положення поза грою.

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У другому таймі збірна Японії перевернула гру. На 75-й хвилині Ріцу Доан зрівняв рахунок, а на 83-й хвилині Такума Асано вивів уперед японську команду. Усі спроби збірної Німеччини врятувати хоча б очко ні до чого не призвели.

Збірна Німеччини проведе на груповому етапі ще два матчі і зіграє 27 листопада з командою Іспанії, а 1 грудня - з Коста-Рікою.

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