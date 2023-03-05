В Афінах сталися сутички протестувальників з поліцією

Перед будівлею парламенту зібралося близько 12 тисяч осіб. Деякі підпалювали баки для сміття і кидали пляшки із запалювальною сумішшю, поліція відповіла сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.

Перед будівлею парламенту Греції в Афінах у неділю, 5 березня, сталися сутички поліції та демонстрантів, які взяли участь в акції протесту через трагічну залізничну катастрофу поблизу міста Лариса. Деякі протестувальники підпалювали баки для сміття і кидали пляшки із запалювальною сумішшю, на що поліція відповіла сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, повідомляє агенція AFP.

За даними поліції, протестувальників було близько 12 тисяч осіб. Вони випустили в небо сотні чорних повітряних куль на згадку про загиблих внаслідок зіткнення потягів.

Протести в Афінах щодо незадовільного стану залізниць Фото: Sofia Kleftaki/DW

Раніше у цей день прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попросив вибачення у родичів жертв катастрофи. "Неприпустимо, щоб у Греції в 2023 році два потяги рухалися назустріч один одному і тим самим шляхом, і цього ніхто не помітив", - зазначив глава уряду у зверненні до нації.

Читайте також: Зіткнення потягів у Греції: в Афінах протести, залізничники страйкують

Нагадаємо, ввечері 28 лютого на залізниці між Афінами та портовим містом Салоніки поблизу міста Лариса сталося лобове зіткнення пасажирського та товарного потягів. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебували не менше 350 осіб. 57 людей загинули. Це була наймасштабніша залізнична катастрофа в історії країни, яка викликала широкі протести. Тисячі людей засудили нездатність влади модернізувати залізничну мережу Греції.

Після аварії було заарештовано начальника станції міста Лариса. Він визнав, що не зміг направити поїзди на різні колії. 59-річному чоловікові пред'явлені звинувачення у вбивстві з необережності та заподіянні тілесних ушкоджень необережно.