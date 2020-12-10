 Закон про кримінальну відповідальність суддів за неправосудні рішення втрачає чинність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Закон про кримінальну відповідальність суддів за неправосудні рішення втрачає чинність

11 грудня втрачає чинність стаття 375 Кримінального кодексу про відповідальність суддів за неправосудні рішення. Верховна Рада протягом останніх пів року так і не ухвалила відповідний закон.

Стаття КК про відповідальність суддів за неправосудні рішення втрачає чинність

Стаття КК про відповідальність суддів за неправосудні рішення втрачає чинність

Починаючи з п'ятниці, 11 грудня 2020 року, втратить чинність стаття 375 Кримінального кодексу (КК) України, яка передбачає відповідальність суддів за ухвалення завідомо неправосудного рішення - вироку, постанови, ухвали тощо.

11 червня цього року Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною зазначену статтю КК, але відстрочив припинення її дії на шість місяців, щоб Верховна Рада України змогла привести в порядок нормативну базу. Утім, український парламент так і не зміг ухвалити відповідний закон після того, як КСУ визнав неконституційною цю статтю КК - жоден із законопроєктів протягом останніх пів року не був ухвалений, нагадує "Судебно-юридическая газета".

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Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський разом з представниками Ради Європи провели низку дискусій з даного питання, також воно обговорювалося на робочій групі комісії з питань правової реформи при президенті України Володимирі Зеленському. А раніше членкиня Вищої ради правосуддя (ВРП) Лариса Швецова висловила думку, що така стаття в Кримінальному кодексі взагалі не потрібна.

Визнавши 11 червня неконституційною 375 КК України, КСУ аргументував свою позицію тим, що у цій статті "не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними". Також КСУ зазначив, що не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою". Судді КСУ висловили переконання, що встановлення кримінальної відповідальності за ухвалу "завідомо неправосудного" судового рішення "створює ризики та можливості для впливу на суддів", а "конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 КК України.

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