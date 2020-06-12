В ООН привітали рішення КСУ щодо скасування покарання суддів за неправосудні рішення

Моніторингова місія ООН з прав людини вітає рішення Конституційного Суду України від 12 червня про неконституційність статті 375 Кримінального кодексу України, яка встановлювала кримінальну відповідальність суддів за винесення "завідомо неправосудних" рішень. без пояснення критеріїв "неправосудності".

Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 15 червня, заяві місії на сторінці у Facebook. В місії ООН вважають, що "це рішення сприятиме зміцненню незалежності судової системи".

"Ми задокументували кілька випадків, коли судді, які відхиляли клопотання прокурорів проти обвинувачених у кримінальних справах, пов'язаних зі збройним конфліктом на сході України, опинялися під слідством за статтею 375", - наголошують в ООН.

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"Однак ця проблема вийшла за межі проваджень, пов'язаних з конфліктом, і зачіпала всіх суддів. На практиці дуже мало справ призводили до пред'явлення офіційних звинувачень суддям; більшість розслідувань залишалися відкритими протягом багатьох років, тримаючи суддів у стані невизначеності. У наших доповідях про ситуацію з правами людини в Україні ми засуджували цю практику як таку, що дозволяла втручатися в незалежність суддів", - йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини.

Нагадаємо, 12 червня на сайті КСУ оприлюднено рішення щодо визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки й ухвали.

Своє рішення судді КСУ аргументували тим, що в цій статті "не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою". Між тим КСУ встановив, що відповідна норма КК ще діятиме наступні шість місяців.

Визнання кримінально-правової норми неконституційною означає декриміналізацію діяння, що є підставою закриття усіх наявних проваджень за відповідною статтею КК. Зокрема, за статтею 375 КК України притягались до відповідальності так звані судді Майдану, котрі виносили рішення про позбавлення водійських прав учасників Автомайдану. Такі рішення наприкінці 2013-го - на початку 2014 року по всій Україні виносили близько 100 суддів.