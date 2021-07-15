 Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході ФРН (фоторепортаж) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.07.2021

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Європа

Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході ФРН (фоторепортаж)

Рясні та тривалі зливи в кількох регіонах на заході Німеччини призвели до повеней. Вода зруйнувала та пошкодила багато будівель та об'єктів інфраструктури, є жертви і зниклі безвісти. Подробиці у фоторепортажі DW.

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля рясних та тривалих дощів, що викликало великі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Затоплені вулиці

    Найбільше опадів випало в середу, 14 липня. Внаслідок повенів та злив в одному з округів регіону Айфель у землі Рейнланд-Пфальц загинули четверо людей. Лише в одному населеному пункті протягом ночі завалилися шість будинків. За даними поліції, понад 30 людей зникли безвісти.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Відірвані від світу

    Кілька населених пунктів в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц через дощі і повені виявилися відрізаними від навколишніх територій, повідомили в поліції. Близько 50 осіб чекали на порятунок на дахах будинків.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Авто під завалами внаслідок повені, Гаґен (Німеччина)

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Під завалами

    У землі Північний Рейн - Вестфалія найбільше від повеней постраждало місто Гаґен. Окрім злив, проблем додало те, що місцева річка Вольме у середу вийшла з берегів. Лише у цьому місті над подоланням наслідків негоди працювали 440 рятувальників.

  • Затоплення внаслідок повені в Кельні

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Повінь у Кельні

    Не минулося без жертв і в Північному Рейні - Вестфалії. Під час виконання робіт із порятунку постраждалих у землі загинули двоє рятувальників. У Кельні, за даними поліції, мертвими знайдено двох людей у затоплених підвалах. За даними газети Bild, ще троє людей загинуло в містах Золінґен та Райнбах.

  • Бундесвер у Німеччині залучений до подолання наслідків негоди

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, лише до Гаґена було спрямовано 200 військових, ще 100 вирушили до округу Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Як повідомили в компанії-операторі електромереж на заході Німеччини, загалом без електрики залишилися близько 190 тисяч домогосподарств. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди торкнулися також німецької залізниці. Deutsche Bahn закликала пасажирів за можливості відмовитися від поїздок до постраждалих регіонів. Внаслідок дощів під водою опинилися колії, а також було пошкоджено технічне устаткування. Через те що вода багато-де досі стоїть, у залізниці поки не беруться оцінювати загальні збитки.

    Автор: Данило Білик


  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля рясних та тривалих дощів, що викликало великі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Затоплені вулиці

    Найбільше опадів випало в середу, 14 липня. Внаслідок повенів та злив в одному з округів регіону Айфель у землі Рейнланд-Пфальц загинули четверо людей. Лише в одному населеному пункті протягом ночі завалилися шість будинків. За даними поліції, понад 30 людей зникли безвісти.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Відірвані від світу

    Кілька населених пунктів в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц через дощі і повені виявилися відрізаними від навколишніх територій, повідомили в поліції. Близько 50 осіб чекали на порятунок на дахах будинків.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Авто під завалами внаслідок повені, Гаґен (Німеччина)

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Під завалами

    У землі Північний Рейн - Вестфалія найбільше від повеней постраждало місто Гаґен. Окрім злив, проблем додало те, що місцева річка Вольме у середу вийшла з берегів. Лише у цьому місті над подоланням наслідків негоди працювали 440 рятувальників.

  • Затоплення внаслідок повені в Кельні

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Повінь у Кельні

    Не минулося без жертв і в Північному Рейні - Вестфалії. Під час виконання робіт із порятунку постраждалих у землі загинули двоє рятувальників. У Кельні, за даними поліції, мертвими знайдено двох людей у затоплених підвалах. За даними газети Bild, ще троє людей загинуло в містах Золінґен та Райнбах.

  • Бундесвер у Німеччині залучений до подолання наслідків негоди

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, лише до Гаґена було спрямовано 200 військових, ще 100 вирушили до округу Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Як повідомили в компанії-операторі електромереж на заході Німеччини, загалом без електрики залишилися близько 190 тисяч домогосподарств. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході Німеччини

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди торкнулися також німецької залізниці. Deutsche Bahn закликала пасажирів за можливості відмовитися від поїздок до постраждалих регіонів. Внаслідок дощів під водою опинилися колії, а також було пошкоджено технічне устаткування. Через те що вода багато-де досі стоїть, у залізниці поки не беруться оцінювати загальні збитки.

    Автор: Данило Білик


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  • Зелений Сойлент

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

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    2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.

    Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов


  • Посуха в Австралії

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Композиція з коритом та деревом

    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давід Ель, Валерій Сааков


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Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021)

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Докладно

Unwetter in Schuld

Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході ФРН

Рясні та тривалі зливи в кількох регіонах на заході Німеччини призвели до повеней. Є жертви і зниклі безвісти.  

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