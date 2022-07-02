За рік роботи ринку українці продали землі на сім мільярдів гривень

За перший рік роботи ринку сільськогосподарської землі укладено 88 тисяч угод купівлі-продажу ділянок на загальну суму сім мільярдів гривень, повідомило у п'ятницю, 1 липня, міністерство аграрної політики та продовольства України

Загалом з 1 липня 2021 року, коли запрацював ринок землі в Україні, було відчужено понад 250 тисяч гектарів землі, укладено понад 105 тисяч правочинів. Окрім угод з купівлі-продажу землі, також укладались договори бартеру, дарування та довічного утримання.

Через російську агресію зірвано понад 50 тисяч угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 мільярда гривень, повідомляє мінагрополітики. Утім, навіть попри розпочате в лютому повномасштабне вторгнення РФ, українці все ж продали 3,5 тисячі сільськогосподарських ділянок, визнали в відомстві.

Середньозважена ціна за гектар станом на сьогодні - 37 900 гривень. За рік вона зросла на 30 відсотків, повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

Найбільше правочинів щодо відчуження ділянок уклали на Харківщині - понад 10 тисяч. Більше 7 тисяч угод укладено в Полтавській, Вінницькій, Сумській, Київській та Хмельницькій областях.

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Як працює ринок землі

Купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. З 1 січня 2024 року право купувати землю сільськогосподарського призначення отримають і юридичні особи, створені відповідно до українського законодавства і засновані громадянами України.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.