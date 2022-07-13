За головою Європейського центробанку намагалися шпигувати з номера Меркель

Зловмисники намагалися зламати акаунт голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у месенджері WhatsApp, імовірно використовуючи справжній номер мобільного телефону колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel).

Про це повідомило німецьке ділове онлайн-видання Business Insider із посиланням на джерела в урядових колах 12 липня. Пізніше німецький телеканал новин n-tv підтвердив інформацію про кібератаку на Лагард із посиланням на речника голови ЄЦБ.

Лагард, яку пов'язує особиста дружба з Меркель, отримала SMS-повідомлення нібито з номера ексканцлерки з пропозицією продовжити спілкування через WhatsApp. Обман розкрився, коли голова ЄЦБ передзвонила Меркель, щоб уточнити, чи справді вона була автором повідомлення. Метою хакерів був код ідентифікації, за допомогою якого вони могли б отримати доступ до облікового запису Лагард у месенджері.

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Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не зрозуміло. Лагард була не єдиною мішенню хакерів, які влаштували полювання на низку представників політичних та економічних кіл з використанням вкрадених особистих даних високопоставлених німецьких політиків.

Поліція розпочала розслідування, в якому беруть участь Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) та Федеральне управління інформаційної безпеки (BSI). Обидва відомства розіслали депутатам Бундестагу попередження з описом методики хакерів.

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