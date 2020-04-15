З червня в Україні запустять систему автоматичної фіксації порушень ПДР

З 1 червня в Україні почне працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні у середу, 20 травня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що на початку працюватимуть 17 пунктів фіксації, а трохи згодом їхню кількість буде збільшено до 40. Загалом планується облаштувати близько 700 пунктів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

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МВС перенесло запуск на місяць

Раніше планувалося розпочати роботу автоматичної системи фіксації порушень ПДР з 1 травня. Однак на тлі запровадження жорстких обмежень, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, у МВС вирішили зробити це пізніше.

"У МВС прийнято рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - повідомили у пресслужбі відомства 29 квітня.

Старт системи у Києві

До перенесення початку роботи системи плани МВС були амбітнішими. Там хотіли стартувати одразу з 50 приладами. 20 з них мали бути розташовані в Києві, ще 30 - на дорогах у Київській області.

На початковому етапі має фіксуватися тільки один вид порушень правил дорожнього руху - перевищення обмежень швидкості. При цьому прилади встановлюватимуть на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де найчастіше стаються ДТП. Точне розташування приладів буде погоджуватися з відповідним уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Після фіксації порушення інформація про нього має надходити до центру обробки даних Департаменту патрульної поліції. Там її розглядатимуть поліцейські, уповноважені виписувати відповідні до правопорушень штрафи.