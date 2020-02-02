 Єгипетський суд засудив до страти 37 бойовиків-ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Єгипетський суд засудив до страти 37 бойовиків-ісламістів

Засуджених у Каїрі визнали винними в приналежності до місцевого відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава". Серед тих, кому загрожує страта, опинився й колишній офіцер.

Засідання Кримінального суду Каїра

Засідання Кримінального суду Каїра (архівне фото)

Кримінальний суд Каїра ухвалив смертний вирок для 37 бойовиків місцевого терористичного угруповання, пов'язаного з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава". Вирок було ухвалено в понеділок, 2 березня, передає агенція новин AP.

DW.COM

Збройні сили та поліція Єгипту розпочали великомасштабну антитерористичну операцію одразу в кількох регіонах країни. Головного удару завдано по угрупованнях бойовиків на Сінайському півострові. (09.02.2018)

Військові проводили рейд проти ісламістів у центральному регіоні Сінайського півострова, значні частини якого контролюють бойовики. (23.03.2017)

Військові Єгипту під час антитерористичної операції на Сінайському півострові вбили 16 екстремістів, заявляють в армії країни. Ще десятки осіб були затримані. (11.02.2018)

Бойовики ІД влаштували засідку на єгипетський поліцейський конвой на Сінайському півострові, вбивши 18 поліцейських. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава". (11.09.2017)

Загалом цього дня вироки було оголошено для більш ніж 200 підсудних. Їх визнано винними в скоєнні десятків атак та терактів, ціллю яких були єгипетські військові, сили безпеки та поліція. 61 підсудного судді засудили до довічного ув'язнення, ще 85 отримали різні терміни позбавлення волі - від п'яти до 15 років. Всі ухвалені 2 березня вироки ще можна буде оскаржити у суді вищої інстанції.

Серед засуджених- один із найголовніших місцевих екстремістів

Серед засуджених до страти - один із провідних місцевих екстремістів Хішам ель-Ашмаві. Власне, ель-Ашмаві ще в листопаді 2019 року до страти засудив окремий військовий трибунал, оскільки він - колишній офіцер єгипетських збройних сил.

Багато років поспіль ель-Ашмаві вважався найбільш розшукуваним єгипетським екстремістом. Він був одним із співзасновників екстремістського угруповання "Бейт Ансар аль-Макдіс". Після того, як 2011 року ель-Ашмаві вибув з війська, він застосував свій військовий досвід для посилення "Бейт Ансар аль-Макдіс".

Фактично саме завдяки його зусиллям ця колись маловідома група екстремістів, що діяла на Синайському півострові, перетворилася на добре вишколений загін, що згодом скоїв багато зухвалих нападів на єгипетських військових і силовиків.

У листопаді 2014 року "Бейт Ансар аль-Макдіс" присягло на вірність міжнародній терористичній організації "Ісламська держава". Відтоді "Бейт Ансар аль-Макдіс" стало називатися "Велаєт Синай", що означає "Провінція Синай".

Утім, сам ель-Ашмаві не проголошував вірності ІД. У записаному 2015 року аудіозаписі, що вважається автентичним, ель-Ашмаві стверджував, що він є союзником конкурента ІД - терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Ель-Ашмаві затримали наприкінці 2018 року в Лівії загони лівійського генерала Халіфи Хафтара. Згодом його передали Єгипту.

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