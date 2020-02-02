Єгипетський суд засудив до страти 37 бойовиків-ісламістів

Кримінальний суд Каїра ухвалив смертний вирок для 37 бойовиків місцевого терористичного угруповання, пов'язаного з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава". Вирок було ухвалено в понеділок, 2 березня, передає агенція новин AP.

Загалом цього дня вироки було оголошено для більш ніж 200 підсудних. Їх визнано винними в скоєнні десятків атак та терактів, ціллю яких були єгипетські військові, сили безпеки та поліція. 61 підсудного судді засудили до довічного ув'язнення, ще 85 отримали різні терміни позбавлення волі - від п'яти до 15 років. Всі ухвалені 2 березня вироки ще можна буде оскаржити у суді вищої інстанції.

Серед засуджених- один із найголовніших місцевих екстремістів

Серед засуджених до страти - один із провідних місцевих екстремістів Хішам ель-Ашмаві. Власне, ель-Ашмаві ще в листопаді 2019 року до страти засудив окремий військовий трибунал, оскільки він - колишній офіцер єгипетських збройних сил.

Багато років поспіль ель-Ашмаві вважався найбільш розшукуваним єгипетським екстремістом. Він був одним із співзасновників екстремістського угруповання "Бейт Ансар аль-Макдіс". Після того, як 2011 року ель-Ашмаві вибув з війська, він застосував свій військовий досвід для посилення "Бейт Ансар аль-Макдіс".

Фактично саме завдяки його зусиллям ця колись маловідома група екстремістів, що діяла на Синайському півострові, перетворилася на добре вишколений загін, що згодом скоїв багато зухвалих нападів на єгипетських військових і силовиків.

У листопаді 2014 року "Бейт Ансар аль-Макдіс" присягло на вірність міжнародній терористичній організації "Ісламська держава". Відтоді "Бейт Ансар аль-Макдіс" стало називатися "Велаєт Синай", що означає "Провінція Синай".

Утім, сам ель-Ашмаві не проголошував вірності ІД. У записаному 2015 року аудіозаписі, що вважається автентичним, ель-Ашмаві стверджував, що він є союзником конкурента ІД - терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Ель-Ашмаві затримали наприкінці 2018 року в Лівії загони лівійського генерала Халіфи Хафтара. Згодом його передали Єгипту.