 Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 12.10.2020

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Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео)

Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники все ще знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує.

Знешкодження бомби в Потсдамі (picture-alliance/dpa/J. Stähle)

Авіабомби часів Другої світової не дають спокою жителям німецьких міст

У Берліні, як і в Потсдамі, триває бурхливе будівництво. За допомогою матеріалів аерозйомок, зроблених союзниками під час Другої світової війни, фахівці через 75 років після її завершення шукають місця, де можуть лежати бомби, які не вибухнули. З моменту возз'єднання Німеччини в одному лише Потсдамі було знешкоджено понад 200 бомб - порядок дій відпрацьований настільки, що міська адміністрація навіть влаштовує престур для журналістів до місця події. DW побувала на одному з таких турів.

 

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