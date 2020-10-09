Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео)

У Берліні, як і в Потсдамі, триває бурхливе будівництво. За допомогою матеріалів аерозйомок, зроблених союзниками під час Другої світової війни, фахівці через 75 років після її завершення шукають місця, де можуть лежати бомби, які не вибухнули. З моменту возз'єднання Німеччини в одному лише Потсдамі було знешкоджено понад 200 бомб - порядок дій відпрацьований настільки, що міська адміністрація навіть влаштовує престур для журналістів до місця події. DW побувала на одному з таких турів.