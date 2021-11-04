 Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021) | Усі сюжети | DW | 14.10.2021

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Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021)

Повністю перейти на водень вирішили кілька громад на півночі Німеччини. Мешканці уже їздять на водні і встановлюють водневі системи опалення. Переконайтеся самі!

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