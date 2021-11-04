Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021)

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Повністю перейти на водень вирішили кілька громад на півночі Німеччини. Мешканці уже їздять на водні і встановлюють водневі системи опалення. Переконайтеся самі!
Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.
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