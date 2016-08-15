Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині

Твереза публіка в питному закладі? Саме так, таке можливо. Кілька місяців тому в берлінському районі Фрідріхсгайн відкрився перший в Німеччині безалкогольний бар-ресторан. Zeroliq - таку назву отримав цей заклад. Щодо назви, вона складається з двох слів: "Zero" ("нуль") і "Liq" (скорочене від "Liquor" - "спиртне"). Тобто, "нуль алкоголю".

Столик тут краще замовити заздалегідь: попри відсутність алкогольних напоїв популярність ресторанчика зашкалює, і вільних місць практично не буває - тим більше через пандемію коронавірусу столики доводиться ставити на певній відстані один від одного. Зустрічає гостей сама господиня-співвласниця бару Славена Корсун (Slavena Korsun). Дванадцять років тому вона приїхала на навчання до Німеччини з Донецька, блискуче закінчила ВНЗ, а тепер досягає успіху в різних сферах бізнесу. Про те, як їй це вдається, бізнеследі поділилася в розмові з DW.

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Безалкогольний принцип не тільки в бізнесі

У цьому елегантному барі-ресторані із затишною терасою можна послухати стильну музику, смачно поїсти й випити. У меню - 20 сортів червоних і білих вин, 37 сортів пива, всілякі коктейлі, шампанське і навіть джин. Ось тільки всі напої - безалкогольні. Співвласниця закладу 32-річна Славена Корсун здавна мріяла відкрити такий бар.

У барі Zeroliq

"Я сама практично не вживаю алкогольних напоїв. На те є свої причини: я багато працюю й активно займаюся спортом. І вставати рано вранці з важкою головою після випитого напередодні ввечері - не для мене. Адже тоді ні про ранкову пробіжку, ні про ефективну роботу не може бути й мови. Така ж установка й у моїх друзів. Вони теж займаються бізнесом і багато часу присвячують спорту", - каже молода підприємниця.

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Дизайн-мислення для успішної роботи

Славена Корсун народилася і виросла в українському Донецьку. У Донецькому національному університеті дівчина вивчала німецьку, англійську та французьку мови - готувалася стати перекладачкою. Але після його закінчення випала можливість навчатися в Німеччині - в Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

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"Я завжди хотіла здобути досвід спілкування з представниками різних культур і роботи в команді, а потім науково узагальнити отримані знання. І навчання на факультеті міжкультурної комунікації в Європейському університеті Віадріна цілком сприяло цьому - тим більше що його навчальна програма включає багато практичних занять", - розповідає Славена.

Будівля Європейського університету Віадріна

Без відриву від навчання у Франкфурті-на-Одері завзята дівчина закінчила інститут імені Гассо Платнера - школу дизайн-мислення при Потсдамському університеті. За її словами, навчання в цьому навчальному закладі допомагає студентам розвивати креативне мислення. Це важливе в умовах швидко мінливого ринку уміння сприяє розробці інновативних рішень для успішної роботи багатопрофільних команд. Плюс до цього - Славена захистила пізніше в Європейському університеті Віадріна кандидатську дисертацію на тему "Інноваційні бізнес-моделі та менеджмент у роздрібній торгівлі".

Завзята студентка

Ще студенткою Славена заснувала свою першу фірму, а потім - ще кілька стартапів у галузі моди, інновацій та освіти, в тому числі створила свій власний модний лейбл, відкрила мультибрендовий магазин в центрі Берліна, інтернет-магазин, маркетингове агентство, віртуальну артгалерею. До слова, всім, хто збирається займатися підприємницькою діяльністю, молода бізнеследі радить відкривати свій стартап ще під час навчання у виші - тим більше що в Німеччині підприємці-початківці отримують від держави фінансову підтримку.

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Крім того, Славена займається івент-менеджментом, викладає у виші, а також проводить бізнес-тренінги по всій Європі, консультації та семінари, допомагаючи компаніям у пошуку оптимальних рішень у сфері управління, маркетингу та збуту. У списку фірм і організацій, які користувалися її послугами, - Європейська Комісія, автопромисловий концерн Daimler, Гете-Інститут, виробник програмного забезпечення SAP, Європейський університет Віадріна.

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Але як їй вдається настільки інтенсивна і різнопланова діяльність? Сама Славена відповідає на це питання так: "самодисципліна і тільки самодисципліна. Я не вірю в мультитаскінг. Утім, його і не існує. Якщо зараз я займаюся якимось проєктом, я фокусуюся тільки на ньому і занурююся в нього з головою. А ще, це тільки на перший погляд здається, що я працюю в різних сферах. Насправді всі проєкти, якими я займаюся, так чи інакше пов'язані один з одним: я займаюся бізнесом, даю консультації з розвитку бізнесу, викладаю основи сучасного бізнесу у ВНЗ".

Не забуваючи про перезавантаження

Однак бізнесом життя Славени не обмежується. За всієї своєї зайнятості вона знає: потрібно давати собі відпочити. Прогулянки, пробіжки, їзда на велосипеді, яхтинг - теж складові її буднів. А ще вона обожнює зустрічі з давніми друзями й спілкування з новими людьми. І в цьому сенсі бар у Фрідріхсгайні, куди бізнеследі приходить вечорами, став для неї справжньою знахідкою. Утім, важко уявити, що за такого життєвого ритму дівчина може дозволити собі кинути все і покотити куди-небудь у відпустку.

"Ну, чому ж? - сміється Славена. - Я обожнюю подорожі й час від часу влаштовую собі канікули. А для того, щоб це уможливити, не звалюю на себе непосильну ношу, а завжди підбираю чудову команду співробітників, на яких можна покластися. Мої колеги мене ще не підводили та навіть за моєї відсутності прекрасно впоралися зі своїми обов'язками. Взагалі злагоджена дружна команда, в якій немає місця конфліктам та інтригам і де всі щиро вболівають за справу, - запорука успіху в будь-якому бізнесі".

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