WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook

Власники месенджера WhatsApp відкидають закиди в можливій передачі метаданих користувачів своїй материнській компанії Facebook, що пролунали в Німеччині. Повідомлення в месенджері "захищені наскрізним шифруванням", їх можуть прочитати виключно безпосередні співрозмовники, наводить німецьке видання Handelsblatt слова представника WhatsApp в понеділок, 18 травня.

Метаданими вважаються, наприклад, IP-адреса, дані про місцезнаходження, інформація про смартфон і його операційну систему або дата і час повідомлення. На думку експертів, ці метадані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їхнє пересування. Крім того, пов'язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансове становище, переваги або навіть хвороби користувачів.

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Раніше уповноважений уряду Німеччини із захисту особистих даних Ульріх Кельбер (Ulrich Kelber) застеріг федеральні міністерства і відомства від використання цього додатка для обміну інформацією. На його думку, передача метаданих може відбуватися вже під час надсилання повідомлень. Кельбер зазначив, що навіть "у ці важкі часи", коли через пандемію захворювання COVID-19 державним установам доводиться змінювати шляхи комунікації, не можна нехтувати захистом даних.

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Через пандемію COVID-19 і запроваджені через це карантинні обмеження люди стали значно активніше користуватися різноманітними онлайн-платформами для спілкування. За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, останнім часом активність користувачів Facebook, , Instagram й WhatsApp значно зросла.

Компанія WhatsApp була заснована в 2009 році. У 2014 році месенджер був придбаний Facebook. Його аудиторія налічує понад 2 мільярда осіб

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