 WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook

Уповноважений уряду ФРН застеріг міністерства від використання WhatsApp, пояснивши це загрозою витоку даних. Власники месенджера запевняють, що повідомлення захищені наскрізним шифруванням.

У ФРН запідозрили WhatsApp у передачі даних користувачів компанії Facebook

У ФРН запідозрили WhatsApp у можливоості передачі даних користувачів компанії Facebook

Власники месенджера WhatsApp відкидають закиди в можливій передачі метаданих користувачів своїй материнській компанії Facebook, що пролунали в Німеччині. Повідомлення в месенджері "захищені наскрізним шифруванням", їх можуть прочитати виключно безпосередні співрозмовники, наводить німецьке видання Handelsblatt слова представника WhatsApp в понеділок, 18 травня.

Метаданими вважаються, наприклад, IP-адреса, дані про місцезнаходження, інформація про смартфон і його операційну систему або дата і час повідомлення. На думку експертів, ці метадані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їхнє пересування. Крім того, пов'язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансове становище, переваги або навіть хвороби користувачів.

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Раніше уповноважений уряду Німеччини із захисту особистих даних Ульріх Кельбер (Ulrich Kelber) застеріг федеральні міністерства і відомства від використання цього додатка для обміну інформацією. На його думку, передача метаданих може відбуватися вже під час надсилання повідомлень. Кельбер зазначив, що навіть "у ці важкі часи", коли через пандемію захворювання COVID-19 державним установам доводиться змінювати шляхи комунікації, не можна нехтувати захистом даних.

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Через пандемію COVID-19 і запроваджені через це карантинні обмеження люди стали значно активніше користуватися різноманітними онлайн-платформами для спілкування. За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, останнім часом активність користувачів Facebook, , Instagram й WhatsApp значно зросла.

Компанія WhatsApp була заснована в 2009 році. У 2014 році месенджер був придбаний Facebook. Його аудиторія налічує понад 2 мільярда осіб

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Профілі померлих у соцмережах: хто має на них право? (13.07.2018)

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  • Інес Альфа та Ніколь Руджеро, Tears in the Wind

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Прямий зв'язок із глядачем

    "Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.

  • Арвіда Бистрьом, Upskirt

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Життя у соцмережах

    Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

  • Штеффен Цілліґ, Only Originals

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Мистецтво йде за глядачем

    На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).

  • Кріс Дранґе, Emrata with Butterflies

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Кардаш'ян в олії

    Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.

  • Олі Епп, Big Croc

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Смартфон чи не в кожного

    Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.

  • Леа Шрегер, After the Art Fair

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Секспозитив від Леї Шрегер

    Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.

    Автор: Данило Білик


 

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