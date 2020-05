WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook

З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

Прямий зв'язок із глядачем

"Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.