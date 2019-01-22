 WADA знову підозрює Росію у наданні недостовірних даних щодо допінгу - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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WADA знову підозрює Росію у наданні недостовірних даних щодо допінгу - ЗМІ

Всесвітнє антидопінгове агентство має сумніви у достовірності даних, наданих відповідним російським агентством. У разі підтвердження маніпуляцій РУСАДА можуть знову позбавити акредитації.

WADA знову підозрює Росію у наданні недостовірних даних

WADA знову підозрює Росію у наданні недостовірних даних

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) надало сфальсифіковані дані з московської антидопінгової лабораторії, повідомляють у суботу, 21 вересня, агенції новин AFP та AP з посиланням на анонімні джерела, ознайомлені з питанням. Доступ до даних московської лабораторії був однією з умов відновлення акредитації РУСАДА минулого року.

Раніше німецький журналіст Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt), який викрив систему вживання допінгу російськими спортсменами, також повідомив, що Росію підозрюють у маніпулюванні даними перед їхнім наданням WADA. На даний момент комітет WADA з контролю за дотриманням норм працює над звітом з цього питання. Очікується, що звіт нададуть виконавчому комітету WADA до засідання в понеділок, 23 вересня.

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У Всесвітньому антидопінговому агентстві підтвердили цю інформацію і повідомили, що оприлюднять звіт після засідання виконавчого комітету. До цього у WADA відмовилися коментувати інформацію про підозри на адресу росіян.

Якщо звинувачення підтвердяться, російське антидопінгове агентство можуть знову позбавити акредитації.

Нагадаємо, у 2015 році вибухнув скандал навколо контрольованої державою системи вживання допінгу російськими спортсменами. У серпні 2015 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому російських атлетів звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Після початку скандалу багатьох російських спортсменів, зокрема легкоатлетів, відсторонили від міжнародних змагань.

У листопаді 2015 року виконавчий комітет WADA позбавив РУСАДА акредитації. 20 вересня 2018 року він поновив російське антидопінгове агентство у правах на певних умовах.

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