WADA відкликала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії

Всесвітня антидопінгова агентція (WADA) запровадила санкції щодо Московської антидопінгової лабораторії, позбавивши її права проводити аналізи проб крові за програмою "Біологічний паспорт спортсмена". Про це йдеться у заяві WADA, оприлюдненій увечері в суботу, 9 жовтня, повідомляє агенція SID.

Таке рішення в агентстві пояснили невідповідністю лабораторії, причетній до допінгового скандалу, міжнародним стандартам і етичному кодексу. Лабораторія може оскаржити це рішення протягом трьох тижнів у міжнародному Спортивному арбітражному суді (CAS).

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Ще в січні 2020 року WADA відкликала дозвіл у лабораторії, відтоді вона не має права досліджувати зразки крові. Однак лабораторія могла й далі працювати за програмою "Біологічний паспорт", яка передбачає дослідження впливу заборонених речовин на кров, але не дослідження самих цих речовин.

Нагадаємо, у грудні 2019 року WADA запровадила значні санкції проти Росії за масштабне маніпулювання даними в Московській антидопінговій лабораторії. Крім позбавлення акредитації Російської антидопінгової агенції (РУСАДА), російським спортсменам також заборонили брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу, а Росії як державі - приймати у себе подібні змагання.

Заборона також поширюється на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні та Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

У 2015 році WADA відкликала ліцензію Московської лабораторії після викриття існування допінгової програми у Росії.