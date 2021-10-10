 WADA відкликала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2021

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WADA відкликала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії

Всесвітня антидопінгова агенція позбавила Московську антидопінгову лабораторію права працювати за програмою "Біологічний паспорт спортсмена". Раніше в неї були відкликані інші ліцензії.

Московська лабораторія безпосередньо пов'язана з допінговим скандалом

Московська лабораторія безпосередньо пов'язана з допінговим скандалом

Всесвітня антидопінгова агентція (WADA) запровадила санкції щодо Московської антидопінгової лабораторії, позбавивши її права проводити аналізи проб крові за програмою "Біологічний паспорт спортсмена". Про це йдеться у заяві WADA, оприлюдненій увечері в суботу, 9 жовтня, повідомляє агенція SID.

Таке рішення в агентстві пояснили невідповідністю лабораторії, причетній до допінгового скандалу, міжнародним стандартам і етичному кодексу. Лабораторія може оскаржити це рішення протягом трьох тижнів у міжнародному Спортивному арбітражному суді (CAS).

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Ще в січні 2020 року WADA відкликала дозвіл у лабораторії, відтоді вона не має права досліджувати зразки крові. Однак лабораторія могла й далі працювати за програмою "Біологічний паспорт", яка передбачає дослідження впливу заборонених речовин на кров, але не дослідження самих цих речовин.

Нагадаємо, у грудні 2019 року WADA запровадила значні санкції проти Росії за масштабне маніпулювання даними в Московській антидопінговій лабораторії. Крім позбавлення акредитації Російської антидопінгової агенції (РУСАДА), російським спортсменам також заборонили брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу, а Росії як державі - приймати у себе подібні змагання.

Заборона також поширюється на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні та Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

У 2015 році WADA відкликала ліцензію Московської лабораторії після викриття існування допінгової програми у Росії.

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