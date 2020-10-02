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Вирок Януковичу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вирок Януковичу".

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експпрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Апеляційний суд залишив у силі вирок Януковичу за держзраду

Апеляційний суд залишив у силі вирок Януковичу за держзраду 02.10.2020

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.
Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити описки

Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити "описки" 20.03.2019

Оболонський райсуд Києва не бачить жодних помилок та описок у вироку Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Вилучити частину тексту у вироку вимагав від суду захист екс-президента.

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду 22.02.2019

Представники захисту екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на вирок Оболонського суду, яким його було визнано винним у державній зраді та засуджено до 13 років ув'язнення.
Державний адвокат оскаржив вирок Януковичу - заперечення з боку захисту

Державний адвокат оскаржив вирок Януковичу - заперечення з боку захисту 18.02.2019

Вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента України оскаржив державний адвокат, повідомили в суді. Представники захисту Януковича кажуть, що він не мав права цього робити.
ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко

ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко 01.02.2019

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура України не буде оскаржувати вирок екс-президенту Віктору Януковичу в справі про держзраду, а хоче натомість сконцентруватися на доведенні інших злочинів, які вона йому закидає.
Коментар: Третя ходка Віктора Януковича

Коментар: Третя "ходка" Віктора Януковича 25.01.2019

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко.
Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення

Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення 24.01.2019

Після майже двох років судового розгляду суд у Києві визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Суд визнав провину Януковича у держзраді доведеною

Суд визнав провину Януковича у держзраді доведеною 24.01.2019

Суд у Києві оголошує вирок екс-президенту України Віктору Януковичу. Його вину у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни суд визнав доведеною. Прокуратура просила для нього ув'язнення на 15 років.
24 січня Оболонський райсуд Києва оголошуватиме вирок у справі Януковича

24 січня Оболонський райсуд Києва оголошуватиме вирок у справі Януковича 23.01.2019

Початок оголошення вироку в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича заплановано в Оболонському райсуді Києва на ранок 24 січня.
Суд над Януковичем: головні факти про резонансний процес

Суд над Януковичем: головні факти про резонансний процес 06.12.2018

На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу.