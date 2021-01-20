Вибух у Мадриді зруйнував будівлю: щонайменше двоє загиблих

Потужний вибух зруйнував частину будинку в центрі іспанської столиці Мадрида. Як повідомили місцеві ЗМІ, вибух стався в середу, 20 січня, близько 15:00 за місцевим часом. На місце події прибуло кілька пожежних бригад.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда повідомив тим часом про щонайменше двох загиблих унаслідок вибуху. Крім того, у надзвичайних службах міста поінформували про вісьмох поранених.

Руйнування унаслідок вибуху

Поблизу будівлі, де стався вибух, розташований будинок для людей похилого віку, що так само зазнав певної шкоди від вибухової хвилі. Рятувальники, котрі прибули на місце події, проводять евакуацію мешканців та персоналу цього закладу, повідомляє кореспондент інформагенції Reuters.

Причина вибуху поки що залишається невідомою. Не виключено, що причиною став витік газу, повідомив мер Мадрида.