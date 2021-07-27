Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість жертв зросла

Кількість загиблих внаслідок вибуху на території хімічного парку в західнонімецькому Леверкузені зросла щонайменше до двох. Ще кількох людей розшукують. "Пошуки зниклих людей продовжуються. На жаль, надія знайти їх живими зменшується", - повідомив ввечері у вівторок, 27 липня, керівник хімічного парку Ларс Фрідріх (Lars Friedrich), цитує агенція AFP. За даними оператора хімпарку, знаклими вважається п'ятеро людей, адміністрація міста раніше повідомляла про трьох зниклих працівників.

За даними поліції Кельна, внаслідок вибуху постраждав 31 співробітник хімпарку, з них п'ятеро - серйозно. Наразі вони перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Пожежники та поліція на місці вибуху

Вибух пролунав близько 10-ї ранку. За словами керівництва підприємства, вибух стався на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку. Близько опівдня Currenta повідомила, що пожежа локалізована. Пожежні експерти з кримінальної поліції Кельна розпочали розслідування причин вибуху.

Спочатку після вибуху місцева поліція перекрила прилеглі до району автошляхи. Мешканців міста просили зачинити вікна та не виходити на вулиці. Але ввечері у місті заявили, що жителі постраждалого району Бюрріг можуть знову відкрити двері та вікна. На місці аварії також беруть проби повітря. Згідно з першими отриманими результатами, небезпеки для людей немає.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів і був відкритий цей хімічний парк.