Вугілля - корисна копалина, один з найважливіших енергоносіїв. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вугілля".

Вугілля належить до найпоширеніших корисних копалин і використовується як паливо та сировина. Використання вугілля як палива критикується через шкоду довкіллю. Під час спалювання вугілля в атмосферу виділяється двоокис вуглецю (CO2), що сприяє парниковому ефекту та відповідно зміні клімату на планеті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.