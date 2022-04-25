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Вугілля

Вугілля - корисна копалина, один з найважливіших енергоносіїв. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вугілля".

Вугілля належить до найпоширеніших корисних копалин і використовується як паливо та сировина. Використання вугілля як палива критикується через шкоду довкіллю. Під час спалювання вугілля в атмосферу виділяється двоокис вуглецю (CO2), що сприяє парниковому ефекту та відповідно зміні клімату на планеті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ 25.04.2022

Як забезпечити електрикою країну, що відмовляється від атомної енергії та одночасно скорочує імпорт російських енергоносіїв? Інститут DIW надав докладні розрахунки.
Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути

Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути 21.04.2022

У Євросоюзі переконують, що завдали Росії значної шкоди санкціями, запровадженими за її війну проти України. Про які досягнення санкцій звітують у Брюсселі, розповідає DW.
Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі 15.04.2022

Президент Польщі підписав закон, яким зокрема заборонив імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, а також транзит цих енергоресурсів польською територією.
Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ 14.04.2022

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
Японія запроваджує ембарго на російське вугілля

Японія запроваджує ембарго на російське вугілля 08.04.2022

Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.
ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну

ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну 08.04.2022

Європейський Союз затвердив п'ятий пакет антиросійських санкцій через війну в Україні. Ембарго на постачання вугілля з РФ почне діяти з серпня.
ЄС відтермінує заборону на імпорт вугілля з РФ - ЗМІ

ЄС відтермінує заборону на імпорт вугілля з РФ - ЗМІ 07.04.2022

43-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини четверга, 7 квітня.
Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ

Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ 07.04.2022

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ.
У ФРН зможуть відмовитися від російського вугілля до кінця року

У ФРН зможуть відмовитися від російського вугілля до кінця року 06.04.2022

Російське кам'яне вугілля можуть замінити постачання зі США, ПАР, Австралії, Колумбії, Мозамбіку та Індонезії, заявив глава Асоціації імпортерів вугілля в Німеччині.
ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України 05.04.2022

Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду 03.04.2022

Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster

Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster 01.04.2022

Раніше уряд Австралії повідомив про надання 70 тисяч тонн вугілля для потреб української енергетики, а також про запровадження ембарго на експорт до Росії глинозему і алюмінієвої руди.
Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року 30.03.2022

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що до кінця 2022 року Варшава здійснить ряд кроків, припинити імпорт російської нафти. Раніше країна оголосила, що відмовляється від російського вугілля.
ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ 12.03.2022

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року стала майже незалежною від нафти з РФ. Ситуація з імпортом газу - складніша, каже він.
Енергетичний безвіз: як Україна складатиме випускний іспит

Енергетичний безвіз: як Україна складатиме "випускний іспит" 07.02.2022

Україна виходить на фінальний етап синхронізації з енергосистемою Європи. Аби отримати енергетичний безвіз, Україні треба скласти "випускний іспит" - двічі пройти ізольований від Росії режим.
Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі

Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі 20.01.2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна рухається до енергетичного безвізу з Європою у 2023 році. Він запевняє, що Україні вистачить вугілля для проходження фінального етапу.
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