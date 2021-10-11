Володимира Зеленського закликають заборонити концерти виконавців із РФ

Електронна петиціяз вимогою повністю заборонити концерти російських артистів в Україні до повернення окупованого Криму та відновлення контролю Україною над східними кордонами у понеділок, 11 жовтня, набарала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Її створив 21 вересня український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк.

На переконання автора петиції, винятки у виступах в Україні мають бути лише для тих російських діячів, які публічно виступили проти російської агресії, зокрема - письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича.

Електронна петиція набрала понад 25 тисяч голосів менше ніж за три тижні. Тепер, згідно із законодавством, на неї має відреагувати президент України. Нагадаємо, форма звернення до президента у формі електронної петиції була запроваджена указом глави держави у 2015 році.

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"Чорні списки" російських артистів

У 2017 році Верховна Рада України ухвалила закон про гастрольні заходи, який передбачає, що російські виконавці зможуть гастролювати в Україні тільки після узгодження зі Службою безпеки України. Міністерство культури та інформполітики складає списки діячів, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Станом на 11 жовтня у ньому 206 осіб, переважно це російські артисти. Вони не мають права в'їжджати до України.

Нещодавно в Україні відбулися концерти таких російських виконавців, як Баста, Ірина Круг, які супроводжувалися акціями протесту. Також напередодні в Україні скасував свої гастролі репер Моргенштерн, якого внесли до "чорного списку".