Volkswagen і Ford створили альянс для виробництва фургонів та пікапів

Автомобільні концерни Volkswagen та Ford створюють глобальний альянс для розвитку виробництва комерційних автофургонів та пікапів. Голова правління VW Герберт Дісс (Herbert Diess) та голова правління Ford Джим Хакетт у вівторок, 15 січня, повідомили, що перші спільно розроблені автомобілі можуть з'явитися на ринку у 2022 році.

"Альянс дозволить компаніям розділити витрати на розробку, ефективно використовувати виробничі потужності, підвищити продуктивність і конкурентоспроможність своїх автомобілів, а також підвищити ефективність витрат при збереженні відмінних характеристик бренду", - йдеться в повідомленні компаній. За їхньою оцінкою, кооперація щодо комерційних фургонів і пікапів покращить щорічні результати компаній, починаючи з 2023 року.

У рамках альянсу Ford буде розробляти і випускати пікапи середнього розміру для обох компаній. Американська компанія також має намір розробити і будувати більші комерційні фургони, орієнтовані на клієнтів з Європи. Volkswagen розроблятиме і вироблятиме більш компактні фургони. У майбутньому альянс може також почати виробляти електромобілі.

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