У мексиканському місті Пуебла на заводі німецького автомобільного гіганта Volkswagen у середу, 10 липня, зібрали останній автомобіль моделі "Жук". Автівку презентували на урочистій церемонії та передадуть до автомобільного музею у Пуеблі. Під час церемонії працівники заводу були вдянені у жовті футболки з принтами "Дякую, Жук" та "Прощавай, Жук".

Останні 65 моделей "Beetle Final Edition" будуть продані в Мексиці в інтернеті. Їхня стартова ціна - 21 тисяча доларів, автівки можуть бути зарезервовані за додаткову тисячу доларів. Збоку кожної машини із цієї серії є пам'ятна дошка із номером 1-65. Автівки доступні у чорному, білому, бежевому і металево-синьому кольорах.

"Жук" був найпоширенішою машиною у світі

Німецький автомобільний конструктор Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche) створив прототип авто у 1934 році після того, як роком раніше Адольф Гітлер (Adolf Hitler) поставив вимогу виробляти "народний" автомобіль для німецького ринку.

Масове виробництво авто почалося після завершення Другої світової війни. 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі. У Пуеблі їх збирали до липня 2003 року.

1998 року Volkswagen випустив на ринок модель "Новий Жук" (New Beetle - Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро мав точнісінько такий же "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердинанда Порше. А у 2011 році німецький концерн замінив її моделлю з назвою "Жук" (A5), яка мала більш сучасний, ніж її попередниця, вигляд.

Загалом було випущено понад 21 мільйон екземплярів "Жуків". До 2002 року це, робило його наймасовішим автомобілем у світі , поки його не обійшла за кількістю інша модель Volkswagen - Golf.