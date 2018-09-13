 Volkswagen випустив останнього ″Жука″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Volkswagen випустив останнього "Жука"

На заводі у Мексиці випустили останнє авто Volkswagen "Жук". Цю модель випускали понад 80 років. Її спроектував конструктор Порше на замовлення Гітлера.

У Мексиці зібрали останню машину Volkswagen Жук

У Мексиці зібрали останню машину Volkswagen "Жук"

У мексиканському місті Пуебла на заводі німецького автомобільного гіганта Volkswagen у середу, 10 липня,  зібрали останній автомобіль моделі "Жук". Автівку презентували на урочистій церемонії та передадуть до автомобільного музею у Пуеблі. Під час церемонії працівники заводу були вдянені у жовті футболки з принтами "Дякую, Жук" та "Прощавай, Жук". 

Останні 65 моделей "Beetle Final Edition" будуть продані в Мексиці в інтернеті. Їхня стартова ціна - 21 тисяча доларів, автівки можуть бути зарезервовані за додаткову тисячу доларів. Збоку кожної машини із цієї серії є пам'ятна дошка із номером 1-65. Автівки доступні у чорному, білому, бежевому і металево-синьому кольорах. 

DW.COM

Від слави шахраїв через "дизельний скандал" до лідерів ринку у сфері екологічного транспорту. Такою є амбітна мета концерну Volkswagen. У VW планують до того ж виробляти автомобілі без шкоди для клімату. Чи можливо це? (20.02.2019)

Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься. (16.06.2019)

"Жук" був найпоширенішою машиною у світі

Німецький автомобільний конструктор Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche) створив прототип авто у 1934 році після того, як роком раніше Адольф Гітлер (Adolf Hitler) поставив вимогу виробляти "народний" автомобіль для німецького ринку.

Масове виробництво авто почалося після завершення Другої світової війни. 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі. У Пуеблі їх збирали до липня 2003 року.

1998 року Volkswagen випустив на ринок модель "Новий Жук" (New Beetle - Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро мав точнісінько такий же "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердинанда Порше. А у 2011 році німецький концерн замінив її моделлю з назвою "Жук" (A5), яка мала більш сучасний, ніж її попередниця, вигляд.

Загалом було випущено понад 21 мільйон екземплярів "Жуків". До 2002 року це, робило його наймасовішим автомобілем у світі , поки його не обійшла за кількістю інша модель Volkswagen - Golf. 

  • Фольксваґен-Жук і нацисти

    "Жук", якого любили всі

    Народний автомобіль фюрера

    Масштабний проект зі створення народного автомобіля для німців: на фотографії - Гітлер та прототип Volkswagen Typ 1 під час закладання фундаменту автозаводу біля міста Фаллерслебен 26 травня 1938 року. Саме зі створення цієї моделі конструктора Фердінанда Порше почалась ера відомого на увесь світ автомобільного бренду.

  • Трансформація Жука у військовий джип

    "Жук", якого любили всі

    Трансформація у військовий джип

    Після початку Другої світової війни потреби армії стали пріоритетними: для воєнних операцій Гітлера на основі цивільних "Жуків" почали випускати військові машини підвищеної прохідності. 950-тикілограмовий легкий позашляховик не раз показував свою цінність на фронті. На цій фотографіїі: під час російської кампанії генерал Гассо фон Мантойфель виштовхує VW Typ 82 з багнюки.

  • Мільйон Жуків

    "Жук", якого любили всі

    Знову є чим пишатися

    Усього через 10 років після завершення Другої світової, 5 серпня 1955 року, з конвеєра заводу Volkswagen в Вольфсбурзі зійшов мільйонний "Жук". Автомобіль із заокругленним кузовом та опозитним чотирициліндровим двигуном став символом німецького економічного дива.

  • Тато, мама, дитина і Жук

    "Жук", якого любили всі

    Тато, мама, дитина і "Жук"

    Ідея народного автомобіля, - надійного, недорогого та здатного вмістити чотирьох людей, - зародилася ще на початку ери автомобілебудування. У 60-ті роки мрія багатьох сімей нарешті стала реальністю. Модель VW 1200 навіть обладнали люком на даху. Він давав відчуття літньої свіжості в салоні у часи, коли автомобільних кондиціонерів ще не було.

  • Жук тягне плуг

    "Жук", якого любили всі

    З асфальту - в поле

    Його проектували зовсім не як трактор, проте "Жук" добре показав себе навіть у аграрній сфері. Завдяки задньому приводу він завзято роз'їжджав полями та перебрав на себе усю важку сільську роботу в 50-х роках. Наприклад, ось з таким причіпним плугом, як на фото.

  • Останній німецький Жук

    "Жук", якого любили всі

    "Жук" зупиняється

    Завершення цілої ери: 1 липня 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Його порядковий номер був 11 916 519. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі.

  • Мексиканський весільний Жук

    "Жук", якого любили всі

    З голови до ніг призначений для любові

    Viva el Vocho! Нехай живе мексиканський "Жук"! В місті Пуебла їх збирали аж до 30 липня 2003 року. Співробітники "Фольксваґен Мексика", які вирішували одружитися, їхали на церемонію у весільному "Жуку" з кованим, наче біле мереживо, корпусом.

  • Повернення Жука в Бразилію

    "Жук", якого любили всі

    Повернення в Бразилію

    Ностальгія за улюбленою моделлю охопила цілу країну: 1993 року президент Бразилії Ітамар Франко (ліворуч на фото) наказав поновити виробництво "Жука". В період між 1959 та 1986 роками в Бразилії зібрали майже 3,3 мільйони "Мурашок" ("Fusca") - під такою назвою в цій країні виробляли відому модель. З 1993 по 1996 з конвеєрів з'їхало ще 46 тисяч цих автомобілів.

  • У Єгипті Жуки ще й досі на ходу

    "Жук", якого любили всі

    Від народного до всесвітнього автомобіля

    В інших країнах, зокрема в ПАР, Бельгії, Австралії та Індонезії, виробництво "Жука" з родини Volkswagen продовжилось. З народного автомобіля для німців він перетворився на машину для всіх: по цілому світі було замовлено і продано майже 22 мільйони екземплярів цієї моделі. А в багатьох країнах, наприклад, у Єгипті, "Жуки" ще й досі на ходу.

  • Сучасний Жук у стилі ретро

    "Жук", якого любили всі

    Погляд на небо

    Для фанатів та поціновувачів славетної моделі: 1998 року Volkswagen випустив на ринок "Нового Жука" (Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро має точнісінько таки "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердінанда Порше. Проте вартість та кінські сили виходять далеко за межі базової вартості класичної моделі.

  • Заіржавілий Жук

    "Жук", якого любили всі

    Старе кохання таки згасає

    Свіжа зелень на старому металі: на території Баварського центру розвитку виноградарства та садівництва поблизу міста Марґетсгехгайм декоративні рослини в'ються по іржавому корпусу старого "Жука". Вперед, у зелене майбутнє!

    Автор: Астрід Пранґе, Юлія Куценко


DW.COM

"Жук", якого любили всі

Від мега-проекту нацистів до всесвітньовідомого автомобільного дива: 80 років тому Адольф Гітлер ініціював виробництво моделі "Жук" автомобіля Volkswagen в Нижній Саксонії. Відтоді цього жука не спинити. (25.05.2018)  

Також за темою

Volkswagen Korea VW Konzern Beetle

Volkswagen припиняє виробництво легендарних "Жуків" 13.09.2018

Концерн Volkswagen у липні 2019 року на заводі у Мексиці випустить останнє авто моделі "Жук". Легендарний автомобіль випускали понад 80 років.

Symbolbild Deutsche Autoindustrie

Боси німецьких автофірм після зустрічі з Трампом розраховують уникнути мит 05.12.2018

Як каже керівництво німецьких автогігантів, переговори у Білому домі зменшили "потенційну загрозу" запровадження нових мит.

Autohandel Autoverkauf Beratung Gebrauchtwagen Neuwagen

Автодилери Німеччини побоюються, що вже за 5-10 років будуть не потрібні 09.11.2018

Бізнес-модель класичних автосалонів віджила своє у ФРН. Німці готові по-новому вибирати і купувати автомобілі, з'ясували експерти консалтингової компанії PwC.

Реклама

Докладно

Пам'ятник Леніну в Запоріжжі перед демонтажем

Чому українським вулицям повертають декомунізовані назви

В Україні скасовують перейменування вулиць. На думку експертів, причини - політичний вакуум і заангажовані суди.  

ФРН наростила експорт озброєнь

Німеччина вдвічі наростила експорт озброєнь

Порівняно з першим півріччям минулого року Німеччина більш ніж вдвічі збільшила експорт озброєнь.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  