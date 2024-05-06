Влада Бєлгородщини заявила про 6 жертв дронового удару

Влада Бєлгородщини заявила про 6 жертв дронового удару6 травня 2024 р.
У Бєлгородській області РФ внаслідок атаки дронів-камікадзе загинули шестеро цивільних, ще 35 - зазнали поранень. Про це у понеділок, 6 травня, у своєму Telegram-каналі заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.
За його словами, дрони поцілили у дві "ГАЗелі", які везли співробітників підприємства на роботу, а також у легковий автомобіль.
Гладков додав, що серед постраждалих - двоє дітей із поверхневими травмами. Ще одного пораненого чоловіка оперували, інших постраждалих з осколковими пораненнями доставили до медичних закладів регіону.⠀
Гладков традиційно заявив, що удару дронами завдали Збройні сили України (ЗСУ). Українська сторона не коментувала ці закиди.
Нагадаємо, що в ніч на понеділок російська армія атакувала "шахедами" Суми, через що місто частково залишилося без електропостачання.
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