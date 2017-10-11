 Вйоса Османі стала президенткою Косова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

Вйоса Османі стала президенткою Косова

Раніше Османі виконувала обов'язки президентки після відставки звинуваченого у воєнних злочинах Хашима Тачі.

Вйоса Османі стала президенткою Косова

Вйоса Османі стала президенткою Косова

Парламент Косова в неділю, 4 квітня, затвердив на посаді президентки 38-річну юристку Вйосу Османі. Її кандидатуру підтримав 71 із 120 депутатів і прем'єр-міністр Альбін Курті. При цьому голосування бойкотували 38 депутатів з опозиційних партій, які представляють інтереси етнічних сербів.

Османі пообіцяла бути "президенткою для всіх" і зміцнити правову державу. Раніше вона тимчасово виконувала обов'язки президентки після відставки в листопаді 2020 року Хашима Тачі, якого звинувачують у воєнних злочинах.

 

Раніше Османі заявляла, що для неї пріоритетним є відновлення зупинених переговорів про нормалізацію відносин із Сербією, яка не визнає незалежності Косова.

Нагадаємо, напруження між Белградом і Приштиною знову почало зростати у 2018 році. 21 листопада Приштина запровадила 100-відсоткові мита на товари із Сербії, пояснивши це "агресивністю" Белграда. Перед цим Косово на змогло стати членом Інтерполу, і Приштина звинуватила саме Белград в зриві надання Косову членства в цій міжнародній організації.

Як повідомлялося, ще одним ускладненням відносин Приштини і Белграда, стала пропозиція про обмін територіями. Президент Косова пропонував провести корекцію кордону між Косовом та Сербією. Пропонувалося приєднати населені сербами райони на півночі Косова до Сербії. Косово натомість мало б отримати населений переважно албанцями регіон Прешево на півдні Сербії.

Однак президент Сербії Александар Вучич заперечив наявність планів обміну територіями із Косовом. Після цього  переговори про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною  за посередництва ЄС зайшли в глухий кут. 

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