Ексглава Косова Тачі у суді відкинув обвинувачення у воєнних злочинах

Колишній президент Косова Хашим Тачі у понеділок, 9 листопада, вперше після взяття під варту, постав перед суддею спецтрибуналу у Гаазі. Йому висунуто 10 звинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. У своїй заяві він відкинув звинувачення на свою адресу за всіма пунктами, повідомляє агентство AFP.

"Обвинувальний висновок є абсолютно необґрунтованим, і я не визнаю себе винним за всіма пунктами обвинувачення", - заявив Хашим Тачі суду після запитання, чи не визнає він себе винним.

Як повідомлялося, Хашим Тачі подав у відставку з посади президента Косова 5 листопада після того, як дізнався, що його офіційно обвинуватили у воєнних злочинах.

"Я за жодних обставин не дозволю, щоб я постав перед судом як президент Республіки Косово. Тому, задля захисту цілісності офісу президента та країни, а також гідності її громадян, і подаю у відставку з посади президента Республіки Косово", - заявив тоді Тачі. У той же день Тачі був взятий під варту спецтрибуналом у Гаазі.

Обвинувачення на адресу Хашима Тачі

В кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, в результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, ромів і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб. До того ж, президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Сам спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють в ньому міжнародні судді і прокурори.

Читайте також: Президента Косова звинувачують у воєнних злочинах

Перші звинувачення проти ВАК й її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні під час війни в Косові масових вбивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців. Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити "політичні помилки", але не воєнні злочини. Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

Читайте також: Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі

Доводи прокуратури до жовтня повинен був розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні звинувачення. Висновок було передано в трибунал ще 24 квітня, проте прокуратура не поспішала розголошувати цей факт. Рішення з його оприлюднення було ухвалено через те, що Хашим Тачі і ексглава парламенту республіки Кадрі Веселі намагалися перешкодити роботі цього органу, сподіваючись уникнути судового переслідування, говорилося в заяві для преси. Президент Косова говорив, що якщо спецсуд затвердить обвинувальний акт, він готовий подати у відставку.

Загинули понад 10 тисяч людей

Хашим Тачі був одним із засновників визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав пост прем'єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

В результаті війни в Косові загинуло понад 10 000 осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.