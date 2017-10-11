 Ексглава Косова Тачі у суді відкинув обвинувачення у воєнних злочинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Новини

Ексглава Косова Тачі у суді відкинув обвинувачення у воєнних злочинах

Колишній президент Косова Хашим Тачі звинувачується у скоєнні жорстоких злочинів під час війни в Косові. З 5 листопада він перебуває під вартою спецтрибуналу у Гаазі. 

Хашим Тачі на засіданні суду у Гаазі

Хашим Тачі на засіданні суду у Гаазі

Колишній президент Косова Хашим Тачі у понеділок, 9 листопада, вперше після взяття під варту, постав перед суддею спецтрибуналу у Гаазі. Йому висунуто 10 звинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. У своїй заяві він відкинув звинувачення на свою адресу за всіма пунктами, повідомляє агентство AFP.

 "Обвинувальний висновок є абсолютно необґрунтованим, і я не визнаю себе винним за всіма пунктами обвинувачення", - заявив Хашим Тачі суду після запитання, чи не визнає він себе винним.

Як повідомлялося,  Хашим Тачі подав у відставку з посади президента Косова 5 листопада після того, як дізнався, що його офіційно обвинуватили у воєнних злочинах. 

"Я за жодних обставин не дозволю, щоб я постав перед судом як президент Республіки Косово. Тому, задля захисту цілісності офісу президента та країни, а також гідності її громадян, і подаю у відставку з посади президента Республіки Косово", - заявив тоді Тачі. У той же день Тачі був взятий під варту спецтрибуналом у Гаазі.  

Обвинувачення на адресу Хашима Тачі

В кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, в результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, ромів і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб. До того ж, президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Сам спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють в ньому міжнародні судді і прокурори. 

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Перші звинувачення проти ВАК й її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні під час війни в Косові масових вбивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців. Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити "політичні помилки", але не воєнні злочини. Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

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Доводи прокуратури до жовтня повинен був розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні звинувачення. Висновок було передано в трибунал ще 24 квітня, проте прокуратура не поспішала розголошувати цей факт. Рішення з його оприлюднення було ухвалено через те, що Хашим Тачі і ексглава парламенту республіки Кадрі Веселі намагалися перешкодити роботі цього органу, сподіваючись уникнути судового переслідування, говорилося в заяві для преси. Президент Косова говорив, що якщо спецсуд затвердить обвинувальний акт, він готовий подати у відставку.

Загинули понад 10 тисяч людей

Хашим Тачі був одним із засновників визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав пост прем'єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

В результаті війни в Косові загинуло понад 10 000 осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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