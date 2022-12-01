Рівень домашнього насильства в Україні зростає на тлі війни

Після масованих ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру українці вже котрий тиждень живуть в умовах аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії. Темрява в будинках і на вулицях міст та сіл змусила людей більше дбати про свою безпеку. "Шановні сусіди, під час виключення світла у нас на поверсі помічені стороні люди, які смикали ручки на всіх дверях, перевіряючи, чи є хто вдома. Будьте обачні, у будинку тиждень тому була квартирна крадіжка. Подумаймо про встановлення замка на дверях на наш поверх від непроханих гостей", - таке оголошення висить в одному з житлових комплексів у Києві. Схожі оголошення все частіше стали являтися у будинкових чатах та групах спілкування ОСББ міста. Мешканці багатоквартирних будинків шукають варіантів, аби убезпечитися від квартирних крадіїв за умови довготривалих відключень електроенергії.

Статистика злочинності зменшується

Тим часом у Національній поліції констатують значне зниження рівня злочинності в Україні. Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, упродовж тижня з 23 по 30 листопада в країні кількість злочинів зменшилася на 16 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. У цей період в Україні відбувалося особливо багато аварійних відключень електроенергії. За його словами, кількість повідомлень про шахрайство зменшилась на 24 відсотки, викрадення транспортних засобів - на 23 відсотки, крадіжки - на 7 відсотків, пограбування - на 3 відсотки.

Українська поліція стверджує, що втрічи збільшіла кількість поліцейських на вулицях Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

"Ми збільшили кількість нарядів на вулицях та посилили заходи безпеки на дорогах населених пунктів. Ситуація під контролем. Національна поліція України працює", - написав Клименко у офіційному Telegram-каналі поліції. Міністр внутрішніх справ (МВС) України Денис Монастирський також зазначає, що по всій території країни збільшили втричі кількість як автомобільних, так і піших патрулів поліції. "Сьогодні нам допомагають добровольчі формування територіальних громад. До патрулювання долучені військовослужбовці Нацгвардії, які не перебувають на фронті ", - прокоментував ситуацію Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Нижчі показники через відсутність світла

При цьому міністр зазначив, що на тлі загального зниження рівня злочинності під час блекауту кількість повідомлень на гарячі лінії про домашнє насильство - навпаки зростає. Це підтверджує і Марина Легенької, віцепрезидентка громадської організації "Ла Страда - Україна". Ця організація забезпечує роботу національної гарячої лінії запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації. Якщо за дев'ять місяців минулого року на гарячу лінію надійшло трохи більше ніж 21,7 тисячі звернень, то у цьому році вже зафіксовано майже 28 тисяч повідомлень про домашнє насильство.

Водночас Легенька вважає, що зараз статистичні цифри не є показовими. "Значно знизився доступ постраждалих до отримання консультацій і допомоги. За звичайних умов, коли є світло і зв'язок, постраждалі могли зателефонувати і написати каналами електронної комунікації. Сьогодні ж ми фіксуємо звернення, коли після випадку домашнього насильства уже минув деякий час. Постраждалі звертаються тоді, коли отримали доступ до світла і світла і зв'язку", - сказала експертка в розмові з DW. При цьому в деяких випадках, коли електрика і зв'язок з'явилися, але час уже минув, жертви домашнього насильства зрештою не звертаються за допомогою взагалі, переконана Легенька.

Через війну і блекаут українці стали менше скаржитися на домашнє насильство Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Читайте також: Вакцина проти насильства, або Що змінить Стамбульська конвенція

Психологічний тиск дається в знаки

Коли ж постраждалі все ж звертаються на національну гарячу лінію, то здебільшого скаржаться на психологічне насильство. Це 53 відсотки від всіх звернень. Про фізичне насильство йдеться у 28 відсотках звернень, економічне - у 18 відсотках, ще два відсотки повідомляють про сексуальне насильство. "Випадки домашнього насильства стали більш жорсткими. Якщо раніше у випадках фізичного насильства це була штовханина, то зараз ідеться більше про удари, побиття. І зараз більше таких проявів у сім'ях, де до війни такого насильства не було", - відзначає віцепрезидентка "Ла Страда - Україна". Дітям найскладніше отримати правову та психологічну допомогу від проявів домашнього насильства як раніше, так і зараз, в умовах постійних відключень світла. Марина Легенька наголошує: війна та пов'язані з нею побутові негаразди зумовлюють психологічний тиск, який почасти трансформується у домашнє насильство. А через обмежений доступ до каналів комунікації воно стає менш видимим для суспільства.