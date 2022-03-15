 Війна в Україні - 15.03.2022 (фотохроніка) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2022

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Україна

Війна в Україні - 15.03.2022 (фотохроніка)

Двадцятий день. Фотохроніка війни в Україні.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

    "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.

  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLNOVAKHA DISTRICT, UKRAINE - MARCH 3, 2022: A serviceman is seen in the village of Donskoye that came under control of the of the Donetsk People's Republic (DPR). Tension began to escalate in Donbass on 17 February, with the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic reporting the most intense shellfire in months. Early on 24 February, Russia's President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Alexander Ryumin/TASS]

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Докладно

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