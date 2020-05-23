 Від коронавірусу у світі померли понад 360,3 тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Від коронавірусу у світі померли понад 360,3 тисячі людей

Протягом минулої доби число померлих від хвороби, яку викликає вірус SARS-CoV-2, зросло на 4,6 тисячі і сягнуло 360332 осіб.

USA Coronavirus Todesfälle (Reuters/L. Nicholson)

Число померлих від коронавірусу станом на ранок п'ятниці, 29 травня, сягнуло у світі 360332 людей. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу приУніверситеті Джонса Хопкінса (США), протягом минулої доби їх кількість збільшилась на 4,6 тисячі.

Загалом у світі, за наведеними даними, нараховується майже 5,9 мільйона людей, інфікованих коронавірусом. Такими, що одужали від хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус, вважаються 2,4 мільйона.

Читайте також: Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

Між тим дані порталу Worldometers,  що також відслідковує поширення коронавірусної інфекції, свідчать про 362 тисячі загиблих від COVID-19.

За статистикою Університету Джонса Хопкінса, найбільше число інфікованих зафіксовано у США - 1,8 мільйона людей (101,6 тисячі загиблих), Бразилії - 438,2 тисячі (26,7 тисячі померлих), Росії - 379 тисяч (4,1 тисячі загиблих). 

У Німеччині число заражених SARS-CoV-2 за весь час пандемії, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок 29 травня сягнуло 180458 людей. Добовий приріст - 741 випадок. Кількість летальних випадків становить 8450. Число таких, які одужали, - 164,1 тисячі. Повідомляється, що індекс репродукції коронавірусу (R) знизився до 0,61. Це означає, що 10 інфікованих заражають у середеньому шістьох здорових людей. Напередодні R становив 0,68.

Також за темою

Brasilien Intensivstadion COVID-19 Sao Paulo |

Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19 23.05.2020

У Бразилії зросла кількість заражень коронавірусом. Країна обігнала Росію і тепер посідає друге місце в світі за показником інфікувань COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби в Бразилії стали понад 21 тисяча людей.

Deutschland Altenheim Altenpflegeheim Symbolbild

Німеччина: темпи поширення COVID-19 зменшуються 03.05.2020

Інститут Роберта Коха повідомляє про тенденцію зменшення добової кількості випадків зараження коронавірусом та летальності від коронавірусної хвороби COVID-19.

Spanien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила три мільйони 27.04.2020

Коронавірусом SARS-Cov-2 заразилися понад три мільйони людей у всьому світі. Понад 208 тисяч померли від хвороби COVID-19. Водночас більш ніж 878 тисяч інфікованих одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса.

Реклама

Докладно

Транспарант на молочному заводі Успішна конфіскація: каморра тут програла!

Пандемія та повернення італійської мафії

На тлі пандемії COVID-19 неаполітанська каморра намагається заручитися підтримкою пересічних італійців.  

Роботи з будівництва Північного потоку-2 у РФ

У Кремлі запевняють, що Росія добудує "Північний потік-2"

Наміри США щодо нових санкцій проти проєкту "Північний потік-2" не вплинуть на добудову газогону, стверджують у Кремлі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  