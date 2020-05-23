Від коронавірусу у світі померли понад 360,3 тисячі людей

Число померлих від коронавірусу станом на ранок п'ятниці, 29 травня, сягнуло у світі 360332 людей. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу приУніверситеті Джонса Хопкінса (США), протягом минулої доби їх кількість збільшилась на 4,6 тисячі.

Загалом у світі, за наведеними даними, нараховується майже 5,9 мільйона людей, інфікованих коронавірусом. Такими, що одужали від хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус, вважаються 2,4 мільйона.

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Між тим дані порталу Worldometers, що також відслідковує поширення коронавірусної інфекції, свідчать про 362 тисячі загиблих від COVID-19.

За статистикою Університету Джонса Хопкінса, найбільше число інфікованих зафіксовано у США - 1,8 мільйона людей (101,6 тисячі загиблих), Бразилії - 438,2 тисячі (26,7 тисячі померлих), Росії - 379 тисяч (4,1 тисячі загиблих).

У Німеччині число заражених SARS-CoV-2 за весь час пандемії, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок 29 травня сягнуло 180458 людей. Добовий приріст - 741 випадок. Кількість летальних випадків становить 8450. Число таких, які одужали, - 164,1 тисячі. Повідомляється, що індекс репродукції коронавірусу (R) знизився до 0,61. Це означає, що 10 інфікованих заражають у середеньому шістьох здорових людей. Напередодні R становив 0,68.