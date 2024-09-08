Від атак РФ жертви та постраждалі в кількох регіонах України

У неділю, 8 вересня, Росія продовжувала атакувати цивільних та цивільні об'єкти в Україні.

Щонайменше троє людей загинули і одна поранена у цей день внаслідок обстрілу Черкаського Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом - убили жінок 43, 45 і 53 років. Пораненого чоловіка доправили в найближчу лікарню", - написав він у Telegram. За даними Донецької ОВА, внаслідок атаки пошкоджені дев'ять будинків.

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Загиблі та постраждалі на Харківщині

У Дергачах на Харківщині внаслідок удару РФ по приватному сектору загинула жінка, ще щонайменше 10 людей дістали поранень, повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Близько опівдня росіяни обстріляли з артилерії також Куп'янськ на Харківщині, там поранено 66-річну жінку, повідомила в Telegram Харківська обласна прокуратура. "8 вересня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу у Куп'янську пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту з артилерії.

Російські війська обстрілювали й цивільну інфраструктуру Сумської міської громади, поранено чоловіка та підлітка.

У Херсоні дрон атакував маршрутку: шестеро поранених

Вдень 8 вересня російські війська атакували з дрона маршрутку в Херсоні, поранення дістали шестеро людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це - чоловіки, 57, 58 і 60 років, а також жінки, 43, 45 і 60 років", - написав він у Telegram.

За його даними, четверо з потерпілих постраждали безпосередньо внаслідок влучення вибухівки у маршрутку, двоє людей під час удару перебували на вулиці.