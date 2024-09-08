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РФ вдарила ФАБами по Донеччині: загинули двоє зооволонтерів

Дмитро Шварц
8 вересня 2024 р.

Війська РФ вдарили по Миколаївці Краматорського району авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок удару загинули двоє зооволонтерів з Харкова.

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Наслідки чергового обстрілу Донеччини, серпень 2024 року
Наслідки чергового обстрілу Донеччини (архівне фото)Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Війська РФ увечері 7 вересня обстріляли місто Миколаївка у Краматорському районі Донецької області, поціливши у чотириповерхову будівлю готелю. З-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих, пошукові роботи завершено, повідомили у неділю, 8 вересня, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, що, за попередніми даними, війська РФ вдарили по місту фугасними авіабомбами ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції.

"Внаслідок влучання засобу ураження у місцевий готель сталося руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні", - йдеться у повідомленні прокуратури, оприлюдненому у Facebook.

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 33 та 42 років, які приїхали у Миколаївку для проведення стерилізації безпритульних тварин, додали в прокуратурі. За даними "Радіо Свобода", зооволонтери приїхали з Харкова, аби безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України).

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Нагадаємо, що війська РФ 7 вересня обстріляли Костянтинівку з артилерії, внаслідок чого загинули троє цивільних, а ще троє - зазнали поранень.

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