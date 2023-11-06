Вибухівка в подарунку: під Києвом загинув помічник Залужного

На Київщині у себе вдома від спрацювання вибухового пристрою загинув Геннадій Частяков. Він був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Внаслідок спрацювання вибухового пристрою в селі Чайки на Київщині у понеділок, 6 листопада, загинув військовий Геннадій Частяков - помічник головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. "Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто", - написав головком.

За словами Залужного, майор Частяков загинув у день свого народження у родинному колі. "В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - наголосив він. Також Залужний додав, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією".

Як уточнює Національна поліція України , трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки на Київщині. За даними правоохоронців, військовий загинув внаслідок підриву гранати. Також постраждав 13-річний син загиблого - його важко травмовано, він перебуває під наглядом лікарів, додали в поліції.

"Поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.