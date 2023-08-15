  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КатастрофиРосійська Федерація

Вибух у Дагестані: понад 30 загиблих і 100 постраждалих

Роман Губа | Ліза Ламбрехт
2 год. тому

Пожежу на заправці в російській Махачкалі загасили. Внаслідок вибуху понад 30 осіб загинули, 100 постраждали.

https://p.dw.com/p/4VAJH
Пожежа у Махачкалі
Пожежа у МахачкаліФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Щонайменше 35 людей загинули, а 105 постраждали внаслідок потужного вибуху, який стався на автозаправній станції (АЗС) в Махачкалі. Такі дані у вівторок, 15 серпня, наводить російське міністерство надзвичайних ситуацій.

Влада Дагестану уточнила, що серед загиблих - щонайменше троє дітей. Аварійно-пошукові роботи тривають.

14 серпня на виїзді з дагестанської столиці Махачкали спалахнув автосервіс, після чого полум'я перекинулось на розташовану поруч заправку. Вогонь, що охопив площу 600 квадратних метрів, уже загасили.

Правоохоронці попереджали про загрозу повторних спалахів, оскільки на заправці вибухнули лише дві цистерни зі зрідженим газом із восьми. Російські Telegram-канали писали, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і знаходилися від нього в радіусі 50 метрів. Зокрема, з посиланням на місцевих мешканців, повідомлялося, що внаслідок вибуху повністю згорів автобус з людьми.

У районі заправки нібито не працював жоден пожежний гідрант, тому воду для гасіння везли з сусідніх районів, а постраждалих до лікарень доставляли місцеві жителі.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховна Рада

У Раді хочуть частково декриміналізувати порнографію

Політика47 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика2 год. тому
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика19 год. тому
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти23 год. тому
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка14 серпня 2023 р.02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика14 серпня 2023 р.
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я14 серпня 2023 р.
На головну сторінку