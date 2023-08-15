Вибух у Дагестані: понад 30 загиблих і 100 постраждалих

Щонайменше 35 людей загинули, а 105 постраждали внаслідок потужного вибуху, який стався на автозаправній станції (АЗС) в Махачкалі. Такі дані у вівторок, 15 серпня, наводить російське міністерство надзвичайних ситуацій.

Влада Дагестану уточнила, що серед загиблих - щонайменше троє дітей. Аварійно-пошукові роботи тривають.

14 серпня на виїзді з дагестанської столиці Махачкали спалахнув автосервіс, після чого полум'я перекинулось на розташовану поруч заправку. Вогонь, що охопив площу 600 квадратних метрів, уже загасили.

Правоохоронці попереджали про загрозу повторних спалахів, оскільки на заправці вибухнули лише дві цистерни зі зрідженим газом із восьми. Російські Telegram-канали писали, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і знаходилися від нього в радіусі 50 метрів. Зокрема, з посиланням на місцевих мешканців, повідомлялося, що внаслідок вибуху повністю згорів автобус з людьми.

У районі заправки нібито не працював жоден пожежний гідрант, тому воду для гасіння везли з сусідніх районів, а постраждалих до лікарень доставляли місцеві жителі.